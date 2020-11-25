"Aşılar gelecek ve bedava yapılacak"
Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında coronavirüs aşıları konusunda açıklama yaptı.
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı bir televizyon programında coronavirüs aşıları konusunda açıklama yaptı.
Bakan Pilli, coronavirüs aşılarının ilk fırsatta ülkemize geleceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Pilli aşıların para karşılığı yapılmayacağını, aşıları devletin ücretsiz yapacağını kaydetti. Bakan Pilli , “Aşıları alırsak ki alacağız. Aşılar para karşılığı yapılmayacak. Devlet yapacak.” dedi.
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