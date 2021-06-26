"Aşılamada zengin-yoksul arasında adalet olmazsa tüm çabalar boşa gider"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zengin ve yoksul ülkeler arasındaki aşı eşitsizliğinin sürmesi halinde küresel ekonominin birçok açıdan çökebileceği uyarısında bulundu.

Guterres salgın, iklim krizi ve göç gibi konuları Avrupalı liderle görüşmek üzere Brüksel'deydi. Genel sekreter AB ziyareti sırasında euronews'ün de sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde görevini ikinci döneme taşıyan Guterres, bu dönemde de önceliğinin herkesi ilgilendiren küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliği olacağını söyledi. Guterres, "Salgın, iklim krizi ve siber alemdeki hukuksuzluklar karşısında toplumların ne kadar kırılgan olduğunu görüyoruz. Bu sorunların üstesinden gelmek için uluslararası iş birliğine ve çok yönlü yaklaşımlara ihtiyacımız var" dedi.

Guterres, küresel aşılamanın önemi üzerinde özellikle durarak, ülkeler arasında aşı eşitsizliği sürdükçe, herkes en kısa zamanda aşılanmadıkça ve aşı üretilmedikçe virüsün mutasyona uğrayacağını, dolayısıyla da tüm çabaların heba olacağını hatırlattı. Guterres yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Aşı kapasitemizi iki katına çıkarmamız ve adil dağıtımını sağlamamız gerekiyor. Aşıyı üreten veya üretebilecek ülkelere yeterli teknolojik desteği sağlarsak, aşı kapasitesini ikiye katlayan tedarik zincirini de oluşturabiliriz".

"Göçün kaynağı ülkelerle iş birliği sağlanmazsa insan kaçakçılığının sonu gelmez"

Avrupa'da serbest dolaşım olduğundan göç meselesini ülkelerin tek başlarına çözemeyeceğini ifade eden Guterres, AB'nin ortak bir yaklaşım benimseyip göç veren ülkelerle iş birliği yapması gerektiği görüşünde: "Aksi halde bu göç dalgasının sonu gelmeyecek, insan kaçakçıları da bu trafiği kontrol etmeyi sürdürecek".

İklim krizine ilişkin soruları da yanıtlayan BM Genel Sekreteri, bu hususta verilen sözlerin değil yapılanların önemli olduğunu yineledi. Guterres, "Halen fosil yakıtlara yatırım yapılıyor, halen gelirden karbon vergisine geçemedik. Avrupa kömür termik santrallere fon sağlamayacağını duyurdu ama dünyanın diğer noktalarında bu kömür santralleri kurulmaya devam ediyor. Demek istediğim; hedeflerimiz var ama bu hedefleri tutturmak için de politikalarımızı hayata geçirmeliyiz". dedi.