“Aşılama hizmetleri kamusal bir sorumluluktur”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu üyesi Ceyhun Dalkan, ‘Bağışıklama Haftası’ dolayısıyla yayımladığı mesajda, aşı uygulamalarının kamusal bir sorumluluk olduğunu belirterek, aşı uygulamalarının devlet ve özel kurumlarda ücretsiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Dalkan, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığını sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmeye ve birlikte çalışmaya davet etti.

Ülkede aşılamaların iki koldan denetimsiz ve bağlantısız bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Dalkan, aşıların özel ve devlet üzerinden yürütüldüğünü, aşıları yapılmayan çocuklarla ilgili herhangi bir uyarı ve takip sistemi bulunmadığını belirtti.

Dalkan mesajında, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), her yıl nisan ayının son haftasını aşılamanın önemine vurgu yapmak, toplumu bilinçlendirmek ve çözüm bulmak için sorunları ortaya koymak amacı ile ‘Bağışıklama Haftası’ olarak ilan ettiğini kaydetti.



“SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMANIN EN KOLAY, UCUZ VE GÜVENİLİR YOLU”

Pandemi sürecinin aşının önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Dalkan, insanlık tarihinde yaygın olarak aşılama nedeniyle çiçek hastalığının görülmez olduğunu, düzenli aşılamanın da DSÖ tahminlerine göre her yıl 2,7 milyon çocuğu kızamık veya komplikasyonları nedeniyle ölmekten kurtardığını belirtti.

Çocuk felci aşısı nedeniyle sakat, engelli kalma ihtimali olan binlerce çocuğun düzenli aşılama sayesinde yaşamlarına sağlıklı şekilde devam ettiklerine vurgu yapan Dalkan, bunların salgın hastalıklardan korunmanın en kolay, ucuz ve güvenilir yolunun aşılama olduğunu gösterdiğini ifade etti.



“AŞILAMA PROGRAMI DENETİMSİZ VE BAĞLANTISIZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR”

Aşılama hizmetlerinin kamusal bir sorumluluk olduğuna işaret eden Dalkan, ülkemizde aşılamaların iki koldan denetimsiz ve bağlantısız bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Aşıların özel ve devlet üzerinden yürütüldüğünü, aşıları yapılmayan çocuklarla ilgili herhangi bir uyarı ve takip sistemi bulunmadığını belirten Dalkan, uygulanan aşıların soğuk zincire uyularak korunduğu konusunda takip sistemi bulunmadığını kaydetti.



“AŞILAR ÜCRETSİZ OLARAK KOLAYLIKLA TEMİN EDİLMELİ”

Dalkan, KTTB’nin aşılamanın bir halk sağlığı, koruyucu hekimlik görevi olduğunu düşündüğünü belirterek, rutin çocukluk çağı ve erişkin aşılarının devlet tarafından özel veya devlet kurumları fark etmeksizin ücretsiz olarak kolaylıkla temin edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Devletin mevcut aşı takviminde bulunmayan, özel olarak yapılması gereken Rotavirus, meningokok, HPV ve grip aşılarının da rutin aşı takvimine alınmasının, bu enfeksiyonlarla başa çıkmak için çok önemli olduğunu ifade etti.



“AŞI OLMAYAN ÇOCUK ORANI ARTIYOR”

Aileler arasında artan aşı reddi nedeniyle, aşı olmayan çocuk oran ve sayısının arttığını söyleyen Dalkan, “Biz hekimler hiç görmediğimiz, unutulmaya yüz tutulmuş difteri, tetanoz vb. enfeksiyonları artık daha yaygın olarak görmekten korkmaktayız. Ülkemizde aşı reddi konusunda herhangi bir veri, bilgi ve çalışma yoktur” dedi.

Grip, zona, pnömokok gibi enfeksiyonların erişkinlerde de ağır enfeksiyonlara, hayati tehlikelere neden olabildiğine değinen Dalkan, aşı ile önlenebilir bu hastalıklarda maliyetin daha ağır olduğunu belirtti.

Çocukluk çağında yapılan tetanoz gibi aşıların rapeli, tekrarının gerekli olduğunu, çocukluk çağında yapılmamış aşıların erişkinde yapılması gerektiğini, böylece aşı ile önlenebilir hastalıkların önüne geçilmiş ve erişkin popülasyonda olası enfeksiyonlardan ve sekellerden korunmuş olacağını ifade etti.

Erişkin aşılama rehberine, https://www.kttb.org/eriskin-asilama-rehberi-2019/ linkinden ulaşılabilir.



“COVID-19 AŞILAMA PROGRAMINDA ADİL VE ŞEFFAF DAVRANILMALIDIR”

Dalkan, COVID-19 pandemisi sürecinde, güvenliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve etkili aşılar ile yapılacak yaygın toplumsal aşılamanın, salgının kontrol altına alınmasında, maske-mesafe-hijyen kadar önemli olduğu ve katkı sağlayacağının aşikar olduğunu ifade etti.

Covid-19 aşılamasında kronik hastalığı olanların tamamlanmasının ardından eğitim sektörünün aşılanmasına öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Dalkan, “Aşılama programında adil ve şeffaf davranılmalıdır” dedi.

Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nın daha fazla aşı sağlanması konusunda daha fazla çaba harcaması ve olası aşı reddine karşı toplumu bilgilendirmesi ve aydınlatması gerektiğini kaydetti.