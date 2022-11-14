“Asıl önemli olan Brüksel'in kararlı ve olumlu tutumu”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis, “Avrupa Birliği Türkiye'nin, sözde devleti yükseltmeye yönelik eylemlerine karşı kararlı ve olumlu bir tutum sergiliyor” dedi.

Kıbrıslı Rum lider, Glafkos Kleridis'i anma töreninin ardından yaptığı konuşmada, “asıl önemli olması gereken şeyin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tepkileri değil, Brüksel'in kararlı ve olumlu tutumu olduğunu” söyledi.

Anastasiadis “bunun, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Anlaşması ile tam tutarlı ve ilkeli bir tutum olduğunu” söyledi. Anastasiadis, "Tayip Erdoğan bundan hoşlanmadıysa, bu onun sorunudur, çünkü uluslararası hukuk onun görüşüne göre yorumlanmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı, gelecek hafta Birleşmiş Milletler yetkilisi Miroslav Jenca ile bir araya geldiğinde kendisine hangi mesajları ileteceği sorusuna, müzakerelerin yeniden başlaması için 2017'den bu yana yapılan çabalara ve Crans Montana’daki çıkmaza değineceği cevabını verdi.

Kıbrıs Rum tarafının hareketsiz kalmadığına dikkat çekerek, güven artırıcı önlemler için sunduğu önerileri de kendisine hatırlatacağını sözlerine ekledi. (PIK)