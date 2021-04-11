Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmenlerin ve tüm eğitim çalışanlarının aşılanmasıyla ilgili programın hazır olduğunu bir kez daha vurguladı.

Bakan Amcaoğlu, yaptığı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerileri doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararları uyguladıklarını hatırlattı, yeterli miktarda aşının ülkeye gelmesiyle birlikte, eğitimde daha sağlıklı adım atmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, “ilgili tüm kurumlarla görüştük ve mutabakat sağladık. Yeterli miktarda aşıya eriştiğimiz anda , planlarımızı hayata geçireceğiz ve eğitim için en iyiyi yapmaya çalışacağız. Daha önce de söylemiştim, tekrar etmek gibi olacak ama ‘aşı vardı da biz mi yapmadık!’” şeklinde konuştu.

Bakan Amcaoğlu, tüm hazırlıklar ve planlar hakkında, ilgili tüm paydaşların bilgisi olduğunu ancak buna rağmen bazı kesimlerin algı operasyonları ile uğraşmasının kendilerini üzdüğünü de belirtti.

Bakan Amcaoğlu, şunları ekledi:

“Bizim derdimiz üzüm yemek, ancak bazılarının tek derdi bağcıyı dövmektir, bunun başka açıklaması olamaz. Şu anda Dünya’da bir çok ülke aşı konusunda bizim çok gerimizdedir. Anavatan Türkiye’nin desteği ile ciddi aşılama seviyesinde olduğumuz ortadadır. Eğitimde de bir an önce gerekli tüm adımları atmak adına, aşı gelmesini bekliyoruz, umarım en kısa sürede de bu bekleyişimiz sonlanır.”