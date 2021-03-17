Aşı Bilgi sistemi tanıtılıyor

Aşı bilgi sistemi, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, ilgili bakanlık müdürleriyle birlikte Dış İşleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sistemin kullanımına ilişkin bilgiler verdi.

Toplantıya Başbakan Ersan Saner de katıldı.

Aşı Bilgi Sisteminin bilgisayar ve mobil cihazlardan kullanımı konusunda sunum gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Üstel: 3 hedef: Online aşı bilgilendirme sistemi, ev karantinası ve ilaç programı

Sağlık Bakanı Üstel, Başbakan Ersan Saner’e ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Göreve geldiğinde koyduğu hedeflerin online aşı bilgilendirme sistemi, ev karantinası ve online ilaç programının bir merkezden kontrol edilmesi olduğuna işaret eden Üstel, bu hedefler için çalıştıklarını ifade etti.

Aşıyı şeffaf, adaletli bir şekilde uygulamak ve insanların oturdukları yerden aşı randevularını alabilmeleri için bu çalışmanın başladığını belirten Üstel, aşılamanın da sürdüğünü belirtti.

“AstraZenaca durdu, aşılanan 1500 kişi takip ediliyor, olumsuz bir bulgu yok”

AstraZenaca aşılarının durdurulduğunu, aşılanan 1500 kişinin de yakından takip edildiğini belirten Bakan Üstel, bugüne kadar herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını da açıkladı.

Mutasyon virüs kitlerini de ülkeye getirdiklerini ve Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde testlerin yapıldığını belirten Üstel, sonuçların paylaşılacağını kaydetti.

“Gerçek neticeleri sizlerle paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşacağız”

Antijen testlerin de başladığını ifade eden Bakan Üstel, taramaların daha hızlı gerçekleştirileceğini, DNA Laboratuvarı’nın büyütüleceğini söyledi. Özel sektörden alınan hizmet karşılığı PCR testlerinin de yeniden kontrol edildiğini ifade eden Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka sayısına ilişkin iddialar olduğuna işaret etti, “Gerçek neticeleri sizlerle paylaşıyoruz, bundan sonra da paylaşacağız” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bazı mekanların belirli şartlarla açıldığını ancak insanların ders çıkarmadığı ve istenilen maske, mesafe kurallarının suiistimal edildiği gözlemini belirtti, halka kurallara uyma çağrısı yaptı.