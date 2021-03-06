Üstel: "Aşı Bilgi Sistemi ile aşı takibi ve randevuların önceden alınması gibi yenilikleri hayata geçireceğiz" 

Sağlık Bakanlığı deneme süresi ardından Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor.

Sistemin nasıl kullanılacağı ve bilgilendirme konusunda sağlık çalışanlarına sistem hakkında ön eğitim verildi.

Eğitim programına katılan Sağlık Bakanı Ünal Üstel söyle konuştu:

"yeni ve modern bir döneme giriyoruz. Bu sistem bize aşı planlaması yapılması, aşı takibinin yapılması ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikleri içeriyor. Amacımız aşı merkezlerinde yığılma olmadan, randevu ile yığılmaların önlenmesini sağlamak ve adil bir aşılama uygulaması yapmaktır. Sistemin nasıl kullanılacağını sağlık çalışanlarımıza öğrettikten ve deneme süresinden sonra programı devreye koyacağız.

Bu aşı ülkenin önünü açacak. Yavaş yavaş açılım yaparken insanımızın sağlığını koruyarak, ekonominin canlanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Yerel idare ve sektörlerin kendileri de bu konuda denetimlerde bizlere destek verecek. Açık pazarlar, kuaför, berber,dövmeciler ve güzellik salonlarını kurallar çerçevesinde açtık. Açılan yerlerde kurallara uyumayanlara hapislik cezasına kadar cezai yaptırımlar uygulanacak.

Yeniden bir kapanma olmaması, sektörlerin yeniden zora girmemesi için çalışıyoruz.

Ev karantinası uygulaması ile birlikte turizme de başlangıç yapmak istiyoruz. Ancak halkımızın sağlığını koruyarak bu başlangıcı yapmak önceliğimizdir. Halkımıza büyük görev düşüyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarak başta sağlık çalışanlarına destek olacak ve yarınlarımız daha sağlıklı olacaktır. Her birey kendi üzerine düşen denetleme görevini yaparsa bu sıkıntılı günlerden el birliği ile çıkmış oluruz.

Türkiye Cumhuriyeti bizlere aşı konusunda büyük bir destek vermiştir. Ne kadar teşekkür etsek azdır. 100 bin aşının yanında Güney’den gelen aşı 10 bin 500 civarındadır. Güney’den gelen aşı konusuna baktığımızda aşı konusunda da hakkımızın gasp edildiği açıkça ortadadır."