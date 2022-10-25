Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Mecliste “Özel Sektör Çalışanlarının Alım Gücünü Düşüren, Türkiyeli Emekçileri Düşman Gören ve Devlette Kaçak İşçi Çalıştıran UBP, DP ve YDP’nin Ekonomi Politikaları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

“Bu ülkede, alım gücü noktasında sicili temiz olmayan tek insan Ersin Tatar’dır”

İlk olarak Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın, bir pazar ziyareti sırasında, basın mensuplarına “Fiyatlar son derece makul, birçok aile refah içerisinde yaşıyor” açıklaması yaptığını anımsatan Barçın, şöyle devam etti:

“Hafızayı tazeleyelim. Alım gücü noktasında bu ülkede sicili temiz olmayan tek insan, Sayın Ersin Tatar’dır. Bu ülke tarihinde ilk kez Sayın Tatar’ın Maliye Bakanlığı döneminde asgari ücrete artış yapılmadı. 1 Ocak 2011’de 1300 TL olarak belirlenen asgari ücret, 2011 sonunda yüzde 14,72’lik hayat pahalılığına karşın artmadı. Kendisi o dönemde Maliye Bakanı idi. Alım gücü noktasında sicili temiz olmayan yegane kişi Sayın Tatar’dır. İnsanların aklıyla dalga geçercesine ‘fiyatlar son derece makul, birçok aile refah içerisinde yaşıyor’ gibi söylemlerle vatandaşın aklıyla dalga geçmeyi bırakması gerekiyor.”

Çantasından ekmek, makarna ve süt çıkarttı

1 Eylül 2021’deki asgari ücretin 4 bin 970 TL, 1 Eylül 2022’deki asgari ücretin ise 9 bin 885 TL olduğunu söyleyen Barçın, “Anlatıyoruz, anlamıyorsunuz. Biraz da görsel kullanalım” diyerek, çantasından ekmek, makarna ve süt çıkararak, 2021 ile 2022 asgari ücreti karşılaştırması yaptı.

“Asgari ücretli 2021’e oranla 400 ekmek daha az alabiliyor”

İlk olarak “En kutsal nimet, ekmek” diyerek ekmek fiyatlarından başlayan Barçın, “Bugün İstatistik Kurumu verilerine göre asgari ücretli 2021’deki maaşla karşılaştırıldığında 9 bin 885 TL ile 400 ekmek daha az alabiliyor. Çünkü ekmeğe yapılan zam yüzde 152, asgari ücretliye yapılan zam ise yüzde 98.”

“Asgari ücretli 2021’e oranla 352 paket daha az makarna alabiliyor”

Ekmeğin ardından çantasından makarna çıkaran Barçın, “Bugün asgari ücretli, Eylül 2021’e oranla 352 paket daha az makarna alabiliyor. Evine daha az makarna götürebiliyor” dedi.

“Asgari ücretli 2021’e oranla 90 litre daha az süt alıyor”

Çantasından son olarak süt çıkaran Barçın, “Bugün asgari ücretli, 2021 Eylül’e göre 90 litre daha az süt alabiliyor. Çünkü süte yüzde 134 zam yapılmış. Ama asgari ücrete yüzde 98’lik artış verilmiş. Bugün asgari ücretli, 4 bin 970 TL’yi arar duruma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı, “iç tüzüğe aykırı” dedi, kaldırmasını talep etti

Öte yandan Barçın’ın çantasından çıkarttığı “görsellerin” iç tüzüğe aykırı olduğunu söyleyen Meclis Başkanlığına vekalet eden UBP Milletvekili Özdemir Berova, yazılı materyal ya da fotoğraf dışında herhangi bir görselin kullanılmasının yasak olduğunu ifade etti, “Bu görseller her ne kadar ‘masumane’ olsa da kaldırılmasını” talep etti.