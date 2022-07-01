“Asgari ücreti yeniden belirleme zamanı geldi, bir taraf mutsuz olacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy asgari ücreti yeniden belirleme zamanı geldiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programında soruları yanıtladı.

Taçoy programda emeklilerden vergi alınacağı, veri tabanına el konulacağı söyleminin yanlış olduğunu ifade etti.

Hasan Taçoy Çalışma Dairesi’nin 22 bin 500 çalışma izni verdiğini Mayıs sonu itibariyle 15 bin kusurun çalışma yaşamına dahil edildiğini, geriye kalan 7 bin kişinin ise Haziran ayı sonunda çalışma yaşamına dahil edileceğini ifade etti.

5 bin kişinin ise çalışma yaşamından ayrıldığını, giren 10 bin kişinin hangi sektöre nasıl girdiğine ulaşamadıklarını ifade eden Taçoy, bu nedenle çalışma yaşamı verilerine ulaşmak için yeni çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çalışma Dairesi’nin ülkede ne kadar yerli çalıştığını söyleyemeyeceğini ifade eden Taçoy, sosyal sigortaların ise sadece aktif prim yatıranları söyleyebileceğini belirtti. Taçoy, asgari ücreti yeniden belirleme zamanı geldiğini belirtti, emekçinin hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Taçoy, bu dönem bir tarafın mutlu bir tarafın ise mutsuz olacağını söyledi. Taçoy, işveren ve işçi tarafının farklı talepleri olduğunu, hayatın ise gerçekleri olduğunun altını çizdi.

En fazla işsizliğin kadınlarda olduğunu, orada farklı bir işlem yapılması gerektiğini söyleyen Taçoy, yerli insanların bu ücretlere talebinin olmadığını ve beyin göçü yaşandığını söyledi.

Taçoy, asgari ücretin tek düze olmaması ayrıca bu ücretin mesleki olarak da belirlenmesi olduğunu söyledi.