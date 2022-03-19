Asgari ücrete kaç litre benzin alınabilir?
Çeşitli ülkelerde asgari ücrete kaç litre benzin alınabileceğine yönelik liste yayınlandı. Listeye göre İsviçre en başta yer aldı. Asgari ücretle İsviçre’de 1.819 litre benzin alınabiliyor. Peki Kıbrıs'ta durum ne?
Çeşitli ülkelerde asgari ücrete kaç litre benzin alınabileceğine yönelik liste yayınlandı. Listeye göre İsviçre en başta yer aldı. Asgari ücretle İsviçre’de 1.819 litre benzin alınabiliyor.
Asgari ücretle alınabilen benzin (litre):
İsviçre 1.819
Güney Kore 1.053
ABD 1.014
Kanada 989
İngiltere 980
Japonya 929
Fransa 834
Hollanda 803
İtalya 766
Almanya 761
İspanya 656
Yunanistan 379
Hong Kong 277
Türkiye 270
Azerbaycan 250
Peki Kıbrıs’ta durum ne?
Kuzeyde 390, güneyde 698 litre
Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücret net 6.090 TL. 95 oktan benzin ise 17.33 TL. Buna göre Kıbrıs’ın kuzeyinde asgari ücret ile 390 Litre benzin alınabiliyor.
Kıbrıs’ın güneyinde ise 95 oktan benzin fiyatı 1.363 Euro. Asgari ücret ise 870 Euro. Buna göre güneyde asgari ücrete 698 Litre benzin alınabiliyor.