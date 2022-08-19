Bakanlar Kurulu'ndan kararlar: Asgari ücret vergiden muaf

MADDE MADDE BAKANLAR KURULU KARARLARI:

Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını öngören yasa gücündeki kararname hazırlandı.

Ocak 2023’e kadar beyan edilmesi durumunda 1 Temmuz’daki kesintilerle ilgili bakanlıktan muaf tutuldu. 8 bin 600 TL’den vergi alınmayacak.

Muhaceret Affı ile ilgili yasa düzenleme Meclis’e sevk edildi. Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı Meclis’e sevk edildi.

Girne Yat Limanı Projesi özelleştirme kapsamına alındı.

Emlak sektörüyle ilgili yapılan düzenlemeyle sözleşmeli satışlar tapuya geçebilecek.

Yerli gıda üretimindeki son kullanma tarihlerinin silinmez mürekkeple yazılmasına yönelik uygulama hayata geçti.

Büyük av 13 gün, birinci ince av 19 gün, ikinci ince av 4 gün olarak düzenlendi.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları açıkladı, asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını öngören yasa gücündeki kararnamenin hazırlandığını söyledi.

Oğuz, Ocak 2023’e kadar beyan edilmesi durumunda 1 Temmuz’daki kesintilerle ilgili bakanlıktan geri ödeme yapılacağını belirtti. Bununla birlikte Oğuz, Muhaceret Affı ile ilgili düzenlemenin Meclis’e sevk edildiğini dile getirdi.

Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da Meclis’e gönderildiğini dile getiren Oğuz, emlak sektörüyle ilgili yapılan düzenlemeyle sözleşmeli satışların tapuya geçebileceğini böylelikle kayıt dışı satışın önleneceğini ifade etti.

Girne Yat Limanı Projesi’nin de özelleştirme kapsamına alındığı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Oğuz tarafından açıklandı.

Ayrıca, yerli gıda üretimindeki son kullanma tarihlerinin silinmez mürekkeple yazılmasına yönelik uygulamanın da hayata geçtiğini ifade edildi.

Av günleri de düzenlendi

Oğuz, ayrıca av günlerinin de düzenlendiğini söyledi. Buna göre büyük av 13 gün, birinci ince av 19 gün, ikinci ince av 4 gün olarak düzenlendi

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