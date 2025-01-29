Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın sabah toplanıyor.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın sabah toplanıyor.
YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre toplantı, saat 10.00’da başlayacak.
Komisyon, yeni asgari ücretin hayat pahalılığı oranının altında belirlenmesi nedeniyle 4 farklı sendikadan gelen itirazı değerlendirecek.
Bakanlar Kurulu, dün Resmi Gazete’de bir karar yayınlayarak, asgari ücretle ilgili itirazlara işaret etmiş, yüzde 7,5’lik artışın yeniden görüşülmesi yönünde karar üretmişti.
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Etiketler : ASGARİ ÜCRET, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, itiraz