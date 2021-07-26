Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyor. 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlık edecek.