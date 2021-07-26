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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyor.

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Asgari ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyor. 28 Temmuz Çarşamba  günü saat 10:00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlık edecek.

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