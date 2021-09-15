Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı: Masada 'uzlaşı' beklentisi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı. Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı başkanlığındaki toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılıyor.

Yaylalı: "Bugün asgari ücret konusu primlerden bağımsız bir şekilde yeniden tartışılacak ve umarım bu kez bu masadan çözümle kalacağız"

Bir süredir devam eden Asgari Ücret toplantılarında işçi ve işveren taraflarının ‘prim desteği karşılığında yüzde 12.95’lik artış” konusunda uzlaşmasına rağmen hükümetin buna sıcak bakmaması süreci kilitlemişti. Komisyondaki hükümet yetkilisinin bu öneriye onay vermemesi, yeni asgari ücretin belirlenmesini zora sokmuştu. Öte yandan Başbakan Ersan Saner’in ‘prim destekleri devam edecek’ açıklamasına karşın bu açıklamanın Bakanlar Kurulu tarafından henüz karara dönüştürülmemesi ise sürecin uzamasına neden olmuştu. Başbakan Saner dünkü açıklamasında ise “asgari ücrette artışın hayat pahalılığı oranında olabileceğini” söylemişti, yarınki toplantıya dair temenni paylaşmıştı.

KTAMS’tan ‘asgari ücreti belirleyin’ çağrısı