Güneyde yanık kokusu hissedildi

Lefkoşa’nın güneyindeki Kıbrıslı Rumlar bu sabah yoğun bir yanık kokusu aldıklarını bildirdi.
Yetkililer, kokunun adada bir yangın olmasından kaynaklanmadığını, Kıbrıs’ın kuzeyinde Türkiye’de çıkan bir yangının dumanının rüzgarın yönü sayesinde Lefkoşa’ya ulaştığını açıkladı.
Sabah saatlerinde rüzgarın uygun yönde esmesi nedeniyle dumanın adaya taşındığı belirtilirken, rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte kokunun önümüzdeki saatlerde azalmasının beklendiği kaydedildi.
