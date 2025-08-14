Girne Belediyesi’nden muhteşem festival: Kıbrıs sanata doyacak

Girne Belediyesi bugün Girne Colony Hotel’de düzenlediği basın toplantısında "Girne Arkın Group Fest 25" etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival 29 Ağustos – 10 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Basın toplantısında; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Pasha Group CEO’su Eser Vural Vuranok, Kanal Sim Genel Müdürü İpek Akın, Telsim Kurumsal İşbirimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevim Beşok Esendağlı ve Cypro Bus Operasyon Müdürü Metin Ayhan Aşır ile Girne Belediyesi Meclis Üyeleri yer aldı.

Açıklamada, “Bu yıl 29 – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Girne Ozanköy Pekmez Festivali ile geleneksel başlangıcını yapacak olan ‘Girne Arkın Group Fest 25’; 13 – 28 Eylül tarihleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda 40’a yakın sanatçının katılımıyla gerçekleşecek olan 3. Müz-Ler Sanat Sempozyumu ve 3 – 7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 24. Girne Uluslararası Zeytin Festivali ile kültür sanat dolu günler sunmaya hazırlanıyor.” ifadelerine yer verildi.

3 Eylül’de gerçekleştirilecek resmi açılış korteji ile başlayacak festival etkinliklerinin Ramadan Cemil Meydanı, Kordonboyu Sahne, Girne Batı Doğa Parkı ve Girne Amfi Tiyatro’da yer alacağı kaydedildi.

Festival Yıldız Tilbe Final konseriyle son bulacak

Festival kapsamında Yeni Türkü, Teoman, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Reva, Manga, Gece Yolcuları, Fikri Karayel, Athena, Adamlar, Serdar Tuksal, Gancelli, Buika, Selda Bağcan ve Melike Şahin sahne alırken, ayrıca TC Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Dracula’ (Ankara/İstanbul DT Ortak Yapımı), ‘Rembetiko Efsanesi’ (İzmir DT) ve ‘Kan Kardeşler’ (Ankara DT) gibi önemli oyunların sahneleneceği vurgulandı.

Yıldız Tilbe Final Konseri ile sona erecek festivalin Girne Amfi Tiyatro ve Girne Batı Doğa Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler için biletlerin www.kibrisbiletcim.com, www.gisekibris.com, www.adatickets.com, www.tixcybilet.com adreslerinden online olarak satın alınabileceği duyuruldu.