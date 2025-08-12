16'ncı Lefkoşa Gençlik Günleri "Gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi" ile tamamlanıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 16'ncı Lefkoşa Gençlik Günleri, bugün AB Bilgi Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi” ile tamamlanıyor.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, Halk Sanatları Vakfı / Derneği (HASDER) iş birliğinde, Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında dün akşam Zahra Sokak’ta konser ve iki toplumlu halk dansları gösterileri yapıldı.

Gecede, müzik grupları Alasya, Melatonin ve Grup Altüst sahne aldı. HASDER ile Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) ekipleri ise Kıbrıs’ın kültürel mirasını yansıtan halk dansı gösterileri sundu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını ise Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Selen Beyit yaptı.