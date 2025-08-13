‘Yaşam Parkı Projesi’nin temeli atıldı

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçirmeyi planladığı ‘Yaşam Parkı Projesi’nin temeli bu akşam düzenlenen tören ile atıldı.

Törene, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın ile CTP’li milletvekilleri katıldı.

Akın: “Şampiyon meleklerimizin adı gençlerin ve dostluğun sesiyle sonsuza dek yaşayacak”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Genel Sekreteri Osman Akın törende yaptığı konuşmada, “Bu park yalnızca sosyal bir alan değil, şampiyon meleklerimizi yaşatan bir vefa abidesidir” ifadelerini kullandı.

Akın, “Bugün şampiyon meleklerimizin adı gençlerin ve dostluğun sesiyle sonsuza dek yaşayacak. Bu park, meleklerimizi unutturmayacağımızın en somut örneğidir” dedi.

Karavezirler: “Gençlerimize bu alana kuracağımız Değirmenlik ile kültürümüzü yaşatacağız”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, “Bugün burada yeni bir yaşam parkı doğuyor. Bu projeyle beraber Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi olarak şampiyon meleklerimizin anısını parkta bulunacak olan Spor Tesisi’ne isimlerini vererek yaşatacağız” diye konuştu.

Projeye yönelik detaylar veren Karavezirler, “Adı Değirmenlik olan belediyemizde, bir tane bile değirmenlik yok. Gençlerimize bu alana kuracağımız Değirmenlik ile kültürümüzü yaşatacağız” açıklamasını yaptı.

Karavezirler, belediye olarak toplu taşıma projesi başlatacaklarının müjdesini de açıkladı.

Erhürman: “Yaşam Parkı, en somut yanıt olacaktır”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ise törende yaptığı konuşmada, “Bugün sadece bir projenin değil aynı zamanda uygarlığın ve medeniyetin temel atma töreni gerçekleştireceğiz” dedi.

Belediyenin tamamen kendi öz kaynaklarıyla bu projeyi gerçekleştirdiğini aktaran Erhürman, “Biz onu yapamayız, bunu yapmayız" zihniyetine karşı Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nin tamamen kendi öz kaynaklarıyla yapacağı Yaşam Parkı, en somut yanıt olacaktır” diye konuştu.