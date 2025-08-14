Baraka Açık Hava Sineması’nda “Cem Karaca’nın Gözyaşları” gösterilecek
Baraka Kültür Merkezi, açık hava film gösterimlerinde 16 Ağustos Cumartesi akşamı “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmini gösteriyor.
Sun-İzle-Tartış formatında gerçekleştirilecek gösterimde, filmi izlemeden önce Cem Karaca’nın hayatından ve müziğinden önemli kesimler anlatılacak. Film ise Cem Karaca’nın hayatını anlatıyor.
Dernekten yapılan açıklamada, filmin ardından eleştirel görüşlere de yer verileceği belirtildi.
Kızılbaş’taki Baraka Kültür Merkezi bahçesinde saat 20.00’de ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe isteyen herkesin katılabileceği kaydedildi.
