Caz ve şarap bir kez daha Etel imzası ile festivale dönüşüyor

Murat OBENLER

Etel Caz tarafından düzenlenen ve Kuzey Kıbrıs’ın caz alanındaki etkinlikler kategorisinde bir marka haline gelen Etel Uluslararası Caz Festivali bu yıl Etel Uluslararası Caz & Şarap Festivali konseptiyle bir kez daha Etel şaraplarının lezzeti ile dünyadan latin cazının saygın isimleriyle adamızdan değerli caz müzisyenlerini uluslararası bir platformda buluşturacak.



Latin cazının enerjisi Ilgaz tepelerindeki Etel Winery’de yaşanacak

Etel Caz tarafından bu yıl 4 gecede 4 konser şeklinde organize edilen 5. Etel Uluslararası Caz & Şarap Festivali, 18-21 Eylül tarihleri arasında cazseverlere bu kez latin cazının enerjik melodileri eşliğinde unutulmaz bir festival vaad ediyor. Uluslararası ustalarla yerel yetenekleri her yıl festival çatısı altında buluşturan organizasyon bu yıl da bu misyonunu sürdürüyor. Bağbozumunun kutlandığı Şarap Festivali ile cazın coşkusunun kutlandığı Caz Festivali’ni bir organizasyon altında buluşturan 2025 versiyonunda latin cazının hareketli ritimleri, insanın kanını kaynatan melodileri tüm tesisi ve Ilgaz tepelerini saracak.



Açılışı Hasan Günyüz & The Kings, “Tribute to Gipsy Kings” ile yapacak

Festival 18 Eylül Perşembe akşamı Wine Bar’da ülkemizin özellikle gypsy müzik ve Manouche Caz türündeki başarılı icracısı Hasan Günyüz’ün arkadaşlarıyla birlikte cazseverleri Gipsy isyankâr dünyasını keşif yolculuğuna çıkaracağı “Tribute to Gipsy Kings” konseri ile açılacak. 1986'dan beri güçlü sesi ve usta gitarıyla adada tanınan Hasan Günyüz, hayatın acılarını, yaralı ruhları ve gizli duyguları yoğun bir duygu seliyle paylaştığı şarkılarını Gipsy Rumba ile ifade edecek. Efsane Gipsy Kings’in şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirecek Günyüz bazen ateşli, bazen duygusal ama daima yürekten tarzı ile yine heyecan verici, tutkulu ve coşkulu bir konsere imza atacak.



Buena Vista Social Club hayranlarına Arjantinli müzisyen Knopf ve Şilili vokalist Gonzalez’in liderliğinde Bayram Hediyesi gibi konser

19 Eylül Cuma gecesi ise Etel Winery’de Arjantinli usta müzisyen Fernando Knopf ve güçlü Şilili vokalist Italo Gonzalez’in liderliğinde sahne alacak uluslararası ekip unutulmaz efsane Buena Vista Social Club grubuna saygı duruşu niteliğinde muhteşem bir programla ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta olacak. Buena Vista Social Club-Latin Power konserinde Chan Chan, El Cuarto de Tula, Guantanamera, Candela ve daha birçok Buena Vista Social Club klasiğinin yepyeni düzenlemeleriyle, Küba müziğine adanmış rengârenk ve coşkulu bir kutlama müzikseverleri bekliyor. Buena Vista Social Club’a Saygı Duruşu adıyla Arjantinli usta müzisyen Fernando Knopf ve güçlü Şilili vokalist Italo Gonzalez’in liderliğinde sahnelenen bu dünya standartlarındaki gösteri, Küba’nın ruhunu bulaşıcı bir enerji ve derin bir soul hissiyle yaşatıyor. Salsa, Cha-Cha, Rumba, Mambo, Bolero ve daha fazlasını içeren bu performans; ritmi, duyguyu ve tarzıyla öne çıkan muhteşem bir canlı orkestra eşliğinde sunuluyor.



Cumartesi akşamı Giba and The Bossa Quartet ile Brezilya’dan tropikal bir rüzgar esecek

Giba and The Bossa Quartet -Brazil “Pais Tropical” konseri ile festivalin coşkusu ve enerjisi Cumartesi gecesi de Etel Winery’yi saracak. Bossa Nova'nın zarif melodisinden Samba,Baião ve çağdaş Brezilya ezgilerinin canlı ritimlerine kadar uzanan gösteri, dinleyicileri Brezilya'nın kalbinden gelen otantik bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Sıcak vokaller, ritmik gitar, vibrafon, flüt ve zengin perküsyon eşliğinde oluşturulan zengin repertuar, João Gilberto, Tom Jobim, Elis Regina, Gilberto Gilve Caetano Veloso gibi ikonik sanatçılarla birlikte, Brezilya hitlerinin taze yorumlarını kutluyor. Bu müthiş müzikal gösteri Brezilyalı Gilberto ‘Giba’ Perelman ve Kuarteti tarafından sahneye konuyor.



The International Salsa All Stars’ın şovu ile Latin Amerika’ya gideceğiz

Festivalin kapanış günü olan 21 Eylül Pazar Şarap Festivali ile Caz Festivali’nin buluşmasına tanıklık edeceğiz. Saat 17:00’de başlayacak Şarap Festivali’nde şarap tanıtımları, çeşitli hediyelik eşya ve yiyecek-içecek standları yer alırken saat 19:00’da ise Uluslararası Salsa All Stars Gösterisi ile Latin Amerika’ya çoşkulu ve eğlence dolu bir müzikal yolculuk başlayacak.



Küba Timba'sının ateşi, New York Salsa'sının ritmi ve Latin Caz'ın ruhunu harmanlayan gösteri

Uluslararası Salsa All Stars Gösterisi dünyanın dört bir yanından gelen dünya çapında Salsa ve Latin Caz sanatçılarının yer aldığı, festival özelinde yüksek enerjili bir performans olarak ilk kez Kuzey Kıbrıs’a gelirken Küba Timba'sının ateşi, New York Salsa'sının ritmi ve Latin Caz'ın ruhunu harmanlayan bu güçlü grup, ikonik hitleri cesur ve dinamik düzenlemelerle sunacak. Son, Cha-Cha, Rumba,Mambo, Songo, Cumbia ve Danzón’un birleşimiyle dolup taşan bir ritim, neşe ve yüksek düzeyde müzikaliteden oluşan bu gösteri ile festival dans dolu, gülüp eğlenceyle dolu bir finalle noktalanacak.

Uzun: “Bu yıla özel konseptimizi değişiyoruz. İki festivalimizi tek çatı altında sunacağız. Konaklamalı paketlerimiz de olacak”

Festival Komitesi Başkanı Semih Uzun bu yıl festival konseptinde bir farklılığa giderek yıl içinde ayrı ayrı yaptıkları Caz ve Şarap Festivalleri’ni aynı çatı altında birleştirerek daha zengin bir içerikle Kıbrıs’ta yaşayan ve yurtdışından her yıl festivale ilgi gösteren misafirlere sunmayı düşündükleri kaydederek 21 Eylül Pazar akşamüzeri Winery otoparkında bağların,şaraphanenin ve otelin tarihini anlatan video güsteriminin de yer aldığı ödüllü yarışmalar, oyunlar, çeşitli yeme içme ve aksesuar satışları yapılan standlar ile başlayan geceyi ve 4 günlük festivali Uluslararası Salsa All Stars Gösterisi ile kapatacaklarını ifade etti. Uzun: “ Bu yıla özel olarak her iki festivali tek bir çatı altında buluşturarak konuklarımıza sunmak istedik. Yüksek sponsorlu bir organizasyona imza atıyoruz. Ülkemizin saygın ve en iyi firmalarının desteğiyle de herkese iyi bir festival sunmayı planlıyoruz. Özellikle yurtdışından gelecek misafirlerimizin tercih ettiği Gillham Vineyard Hotel’de konaklamalı paketlerimiz de olacak. Festival coşkusunu tüm gün hissedebilmek için de misafirlerimize konaklamalı bir paket hazırladık. Tek günden başlayarak “4 gün 4 gece 4 konser” konseptine kadar farklı seçeneklerle misafirlerimize en güzel festival ortamını yaratmak için ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

5.Festival’e Etel Winery, Eurocoast Living, Gillham Vineyard Hotel, NordZypern, Mepaş, Siba, Edip Group, Creditwest Bank, Albank, TerraGarden by Salih Baştuğ, Ozy & İbo Taxi, Major Müzik sponsor olarak destek oluyor.