Bölünmüş Lefkoşa’da ortak yürüyüş

Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden LGBTQIA+ toplulukları, 27 Eylül 2025’te düzenlenecek United by Pride etkinliğinde barış, adalet ve kuir özgürleşmesi için bir araya gelecek.

Bölünmüşlüğe rağmen yeniden buluşuyoruz” sloganıyla yola çıkan Onur Yürüyüşü ile Birleştik (United by Pride), bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilecek. Kıbrıs’ın her iki yarısından LGBTQIA+ topluluklarını buluşturacak etkinlik, yerel, Avrupa ve küresel düzeyde adaletsizliklerin, baskıların ve siyasi tıkanıklığın derinleştiği bir dönemde, barış, yeniden birleşme, kuir özgürleşmesi ve kolektif adalet mesajını güçlü bir şekilde dile getirecek.

27 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak yürüyüşler, eş zamanlı olarak güney Lefkoşa’daki Özgürlük Meydanı ile kuzey Lefkoşa’daki Kuğulu Park’tan başlayacak ve Ledra Palace'da buluşacak. Bu sembolik buluşma noktası, ayrılığın birliğe, protestoya ve kutlamaya dönüştüğü an olacak.

Buluşmada canlı performanslar, sunucuların yer aldığı şovlar, DJ setleri ve ana sahnede sahne alacak bir müzik grubunun performansı yer alacak. Etkinlik öncesinde de çeşitli atölye ve buluşmalar düzenlenecek.

United by Pride; protestonun, neşenin, hafızanın ve mücadelenin alanı olmayı sürdürüyor. Irkçılık karşıtlığı, sömürgesizleşme, militarizm karşıtlığı, öz-belirlenim ve taban örgütlenmesi değerleri üzerine kurulu etkinlik, artan zorluklara rağmen bölünmüşlüğü aşarak yan yana durmanın değişimin mümkün olduğuna dair güçlü bir hatırlatıcı olduğunun altını çiziyor.