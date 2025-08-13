“BM’nin yeni Kıbrıs temsilcisi Khassim Diagne”

Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) yeni özel temsilcisinin Senegalli diplomat Khassim Diagne olacağı iddia ediliyor…

Cyprus Mail gazetesinden Tom Cleaver’in haberine göre, geçtiğimiz hafta aynı görevden emekli olan Colin Stewart’ın yerine, Diagne atanacak. Haberde, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının yeni ismi onayladığı, üç garantör ülke olan Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın onay vermesinin beklendiği kaydedildi. Halen BM’de insani yardım koordinatörü olarak görev yapan Diagne, daha önce BM Batı Afrika ve Sahel ofisinde bölge direktörü ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM istikrar misyonunda koruma ve operasyonlardan sorumlu özel temsilci yardımcısı olarak çalışmıştı.