Güneyde aşırı sıcak nedeniyle dışarıda çalışmak durduruldu

Güneyde Çalışma Denetim Dairesi, aşırı sıcak nedeniyle bugün saat 11.00 ile 17.00 arasında tüm ağır ve orta şiddette açık hava çalışmaların durdurulmasını kararlaştırdı.

Cyprus Mail'in haberine göre ayrıca motosiklet, bisiklet, scooter veya moped ile yapılan tüm teslimatlar, saat 12.00 ile 16.00 arasında askıya alındı.

Daire, daha hafif işlerde çalışanların sıcaklık ve nemi takip etmeleri, çalışma saatlerini ayarlamaları ve gölge ya da serin alanlarda molalar vermeleri gerektiğini vurguladı.

İşçilerin soğuk içme suyu kullanmaları, koruyucu giysi ve şapka takmaları ve en sıcak saatlerde ağır işlerden kaçınmaları önerildi.