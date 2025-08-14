Queer Wave 2025, NiMAC'a geri dönüyor

Lefkoşa'nın surlarla çevrili şehrinin kalbinde, ikonik Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali üst üste 6. kez düzenleniyor. Queer Wave, 12-21 Eylül 2025 tarihleri arasında NiMAC sergi alanlarında bir kez daha sinema, performans ve görsel sanatların eşsiz bir mozaiğini sunacak. Queer Wave, önümüzdeki ay on günlük bir gösterim ve paralel etkinlik programıyla kapılarını sinemaseverlere açacak. Yerel ve uluslararası yaratıcılardan oluşan bir topluluğu bir araya getiren festival, LGBTQIA+ deneyimlerine ve queer ifadeye ses verecek.

Bu yılki program ve festival öncesi etkinliklerle ilgili güncellemeler, queerwave.com web sitesi ve festivalin sosyal medya hesabı @queerwavecyprus aracılığıyla kademeli olarak paylaşılacak.

Queer Wave 2025, kâr amacı gütmeyen Queer Wave LTD şirketi tarafından organize edilmekte ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi tarafından finanse edilmektedir. 2020 yılında başlayan festivalde, uluslararası sahneden 200'den fazla LGBTQIA+ filminin Kıbrıs galasını sunarken, aynı zamanda Kıbrıslı film yapımcıları ve sanatçıların çalışmalarını da desteklemiştir. Festival tasarımları Marcos Chispero tarafından yapılırken fotoğraflar ise Angelos Charalambous tarafından çekiliyor.