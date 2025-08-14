Biri tutuklu, diğeri teminatla serbest

Lefkoşa’da farklı saatlerde araçlarında uyuşturucu bulunan Y.E.U. ve A.G. mahkemeye çıkarıldı. Centetik cannabionid türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan yargılanan Y.E.U., cezaevine gönderilirken A.G. ise teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hacı Durdu Özer, Y.E.U.’nun 6 Ağustos saat 13.00 sıralarında Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde devriye ekipleri tarafından şüpheli görülüp aracının durdurulduğunu belirtti.

Yapılan aramada aracın ön yolcu koltuğu üzerinde 1 gram 166 miligram centetik cannabionid türü uyuşturucu bulunduğunu söyleyen polis, zanlının tutuklandığını ve ifadesinde maddeleri Türkiye’nin Batman ilinden 2 gram olarak aldığını, 25 Temmuz’da Ercan Havalimanı’ndan ithal ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini ve kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, Y.E.U.’nun uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, A.G.’nin de 6 Ağustos saat 15.00 sıralarında Küçük Kaymaklı bölgesinde park halindeki aracında şüpheli şekilde tespit edildiğini ve aracında 3 gram 225 miligram centetik cannabionid türü uyuşturuculu kağıt bulunduğunu açıkladı.

Zanlının suçunu kabul ettiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ve A.G.’nin KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, A.G.’nin 10 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Y.E.U. ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.