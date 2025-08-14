Ombudsman: “Yangın ve Kaza Sigorta İhalesi yasaya aykırı”

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman), Yangın ve Kaza Sigortası hizmeti alınması ihalesine ilişkin raporu yayınlandı.

Rapora göre; 2023 yılındaki “KKTC’ye ait değerlerin korunması amacı ile” Yangın ve Kaza Sigortası hizmeti alınması ihalesinin “yasaya aykırı olduğu” tespit edildi.

2023 yılını kapsayan Yangın ve Kaza Sigorta hizmeti alınması ihalesinde, Maliye Bakanlığı Devlet Emlak Malzeme Dairesi Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalenin Alfa Sigorta Co. Ltd.’e verilmesiyle ilgili kararının yasaya aykırı olduğu Ombudsman raporuna yansıdı.

Alfa Sigorta Co.Ltd.’de sekreter olarak görev yapan Ömer Şan’ın dönemin Maliye Bakanının kardeşi olmasının Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğu da kayda geçirildi.

RAPORUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN