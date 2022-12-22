Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023'ün ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Taraflar, bugün bir sonuç çıkmasını beklemediklerini ifade ettiler.

Toplantı öncesi konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, hayat pahalılığı yüzde 30'u bulduğunda masayı toplama sözü verdiğini anımsattı, Aralık ayı rakamlarıyla yüzde 30'a ulaşıldığını söyledi.

Taçoy: "Masanın yerel seçimden önce toplanması sıkıntılı"

Taçoy, masanın yerel seçimlerin hemen öncesinde toplanmasını "sıkıntılı" olarak değerlendirdi.

Kıbrıslı Türk işçi gücünün yaklaşık 2 bininin güneye geçtiğini, öte yandan Türkiye'deki asgari ücretin bugün belirlendiğini söyleyen Taçoy, tüm bu konuların değerlendirileceğini söyledi.

Taçoy, amaçlarının, Ocak ayı itibariyle geçerli olacak asgari ücreti belirlemek olduğunu ifade etti.

Taçoy soru üzerine, asgari ücret ile vergilendirme konularını birlikte çalışmayı ve Ocak ayında geçerli olacak şekilde yeni ücreti belirlemede kararlı olduklarını söyledi.

Taçoy, toplantının bugün sonuçlanmasını beklemediğini söyledi.

Serdaroğlu: "Buradan çıkacak rakam, Türkiye'den gelecek iş gücünü kaçırmamak açısından çok önemlidir"

Masada işçi tarafını temsil eden KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, "İş gücü adamından kaçıyor, kaçmaya da devam edecek. Memleket şartlarını değerlendirmeden asgari ücreti belirlersek, bu devam edecek, işveren de sıkıntı yaşayacak. Ucuz işçilik kar gibi gözükse de verimlilik açısından ciddi bir sorundur" dedi.

Asgari ücretin başlangıç ücreti olmaktan çıktığını, geçim ücreti halini aldığını belirten Serdaroğlu, "Bunu da göz ardı etmememiz gerek. TİS düzeneği olmadığı sürece bunun değişeceğini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, "Buradan çıkacak rakam, Türkiye'den gelecek iş gücünü kaçırmamak açısından çok önemlidir" dedi.

İşçilerin temmuz ayından bu yana hayat pahalılığının altında maaş aldığına dikkat çeken Serdaroğlu, Ünal Üstel'in halkı koruduğunu iddia ettiğini ama bunun doğru olmadığını ifade etti.

Serdaroğlu, bugünkü toplantıdan karar çıkmasını beklemediğini de ifade etti.

Arhun: "Bugün rakam açıklamayı düşünmüyoruz"

İşveren temsilcisi Arhun ise masanın önümüzdeki hafta toplanmasını beklediklerini, ancak bugün toplanacak olmasının ciddi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Arhun, bugün rakam açıklamayı düşünmediklerini belirterek, tüm konuların değerlendirileceğini ifade etti.