‘Asgari ücret pazarlığı’ seçimden önce masaya gelecek

Ertuğrul SENOVA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu Ocak 2023’te toplamayı hedeflediklerini ancak işçi tarafının talep etmesi halinde savcılıktan görüş alarak, seçimden önce de toplayabileceklerini söyledi.

Masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, “Asgari ücretli ödemelerini yapamaz duruma geldi, çağrı yapmak artık gerekliliktir” diyerek, HÜR-İŞ’e bağlı sendikaların bir toplantı yaparak, komisyonun yılbaşından önce toplanması yönünde çağrı yapılması kararı aldığını belirtti.

Masada işveren tarafını temsil eden Metin Arhun ise , “Şu an için masayı toplama zamanı olmadığını düşünüyoruz. Evet, hayat pahalılığı bir miktar arttı, çalışanlar haklı ama seçim öncesindeyiz” dedi.

Eylül 2021’de verilen asgari ücretle, son asgari ücretin belirlendiği Temmuz 2022’ye kadar yüzde 99 oranında artış yaptıklarını, İstatistik Kurumu’nun ise yıllık enflasyonu yüzde 120 olarak açıkladığını belirten Arhun, “Basit bir bakışla fark, yüzde 15- 20 civarındadır” şeklinde konuştu.

İşveren tarafının “Yüzde 15 oranında artış” yönündeki hesaplarını değerlendiren Serdaroğlu ise, “Yüzde 15 dedikleri herhalde, Temmuz ayında eksik verdikleri yüzde 15’lik artıştır. Hiçbir hesapları tutmuyor ve bizim açımızdan kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy:

“Talep gelirse, masayı seçimden önce de toplayabiliriz”

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu yılbaşında toplamayı hedeflediklerini ancak işçi tarafından talep gelmesi halinde 25 Aralık’taki yerel seçimlerden önce de toplayabileceklerini söyledi.

Çalışma Bakanı Taçoy, işçi tarafının böyle bir hazırlık içerisinde olduğuna dair duyumlar aldıklarını da belirtti.

Taçoy, talep gelmesi halinde komisyon toplantısının seçim yasaklarına takılıp takılmayacağını öğrenmek adına savcılıktan görüş alacağını ifade ederek, “Geçtiğimiz dönemlerde seçim yasakları açısından herhangi bir sorun yaratmamıştı. Ancak yine de soracağız” dedi.

Taçoy, hayat pahalılığı oranında artış yapılmasını istediğini ancak son sözün komisyon üyelerine ve oylamaya bağlı olduğunu da belirtti.

İşveren Temsilcisi Metin Arhun:

“Zamanı değil, seçim öncesindeyiz”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren tarafını temsil eden Metin Arhun, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, “Şu an için masayı toplama zamanı olmadığını düşünüyoruz. Evet, hayat pahalılığı bir miktar arttı, çalışanlar haklı ama seçim öncesindeyiz” dedi.

Ocak ayında zaten masanın toplanacağını söyleyen Arhun, “Vergiden muaf olan, yılın ilk asgari ücretidir. Eğer yılbaşından önce belirlersek, vergi dilimine dahil olacak. Zaten yeni yıla bir şey kalmadı. Ocak’ta yapılacak bir toplantının daha uygun olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hayat pahalılığı ile asgari ücret arasındaki fark, yüzde 15-20 civarında”

Eylül 2021’de verilen asgari ücretle, son asgari ücretin belirlendiği Temmuz 2022’ye kadar yüzde 99 oranında artış yaptıklarını, İstatistik Kurumu’nun ise yıllık enflasyonu yüzde 120 olarak açıkladığını belirten Arhun, “Basit bir bakışla fark, yüzde 15- 20 civarındadır” dedi.

“Evet, işçi haklı ama artış o kadar yüksek boyutta değil”

Yine İstatistik Kurumu verilerine değinen Arhun, “Bir önceki aya göre yüzde 3,42’lik bir artış olduğu ifade ediliyor. Temmuz’daki asgari ücretin belirlenmesinin ardından ortaya çıkan artış ise yüzde 10. Yani, abartacak rakamlar yok. Evet işçi haklı ama artış o kadar yüksek boyutta değil” ifadelerini kullandı.

“Seçim öncesinde siyasiler zayıf oluyor”

“Seçim öncesinde asgari ücret tartışmasına gerek yok” diyen Arhun, “Seçim öncesinde siyasiler zayıf oluyor. Bir yanda teknik rakamlar, bir yanda da oy kullanacak olan çoğunluktaki çalışan kesim var. Şirin gözükmek uğruna bol kepçeden dağıtabiliyorlar. Ayakları sağlam basan tartışmalar yapamıyoruz. Bu konuların, her kesimin sıkıntılarının dikkate alındığı bir ortamda konuşulması gerek” dedi.

İşçi Temsilcisi Ahmet Serdaroğlu:

“Asgari ücretli ödemelerini yapamaz duruma geldi, çağrı yapmak artık gerekliliktir”

Masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, asgari ücretlinin geçimini sağlamak noktasında ciddi sorunlar yaşadığını; elektrik ve kira giderlerini ödeyemez hale geldiklerini belirterek, “Çağrı yapmak artık gerekliliktir” dedi.

Komisyonun yılbaşından önce toplanması yönünde çağrı yapılacak

“Asgari ücretlinin Ocak ayına kadar 2 ay daha bekleyebilecek gücü kalmadı” diyen Serdaroğlu, HÜR-İŞ Federasyonu’na bağlı tüm sendikaların bir toplantı yaparak, masanın yılbaşından önce toplanması yönünde karar ürettiğini belirtti.

Çalışma Bakanı Taçoy’un, artışın hayat pahalılığı oranında verileceği yönünde açıklamalarının bulunduğunu anımsatan Serdaroğlu, “Temmuz ayındaki son asgari ücret, yüzde 56.76’lık hayat pahalılığına rağmen, bu rakamın çok altında bir artış verilmişti”

İşverenin “yüzde 15 artış” söylemi… “Herhalde Temmuz’da eksik verdikleri yüzde 15’den söz ediyorlar”

İşveren tarafının “Yüzde 15 oranında artış” yönündeki hesaplarını değerlendiren Serdaroğlu, “Yüzde 15 dedikleri herhalde, Temmuz ayında eksik verdikleri yüzde 15’lik artıştır. Hiçbir hesapları tutmuyor ve bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Enflasyon ortada. Asgari ücretlinin Temmuz ayında eksik aldığı yüzde 15’lik oran ortada. Son 3-4 aydaki pahalılık da ortada. Asgari ücretin yüzde 40’ın üzerinde artışı söz konusu olmalı” şeklinde konuştu.