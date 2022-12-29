İşveren katılmadı, Bakanlık 11 bin net teklif etti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere ikinci kez toplandı.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 11 bin TL net, 12 bin 600 TL brüt teklifiyle toplantıyı başlattığını açıkladı.

Bir önceki toplantıda alınan “gizlilik” kararına hem işçi hem de işveren tarafının uyduğunu söyleyen Taçoy, her iki tarafa da teşekkür etti.

İşveren "yurtdışı ziyaretleri" nedeniyle katılmadı

Toplantıya, işveren tarafı “yurtdışı ziyaretleri” nedeniyle katılmadı.

İşveren tarafının “katılmama” gerekçesini yazılı şekilde kendilerine ilettiğini söyleyen Taçoy, söz konusu yazıda, işveren tarafının “bir komisyon temsilcisinin Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile yurtdışına çıktığını, 2 üyenin ülke dışına çıkmak için harekete geçtiğini, diğer üyelerinse yılbaşı hazırlığında olduğunu” yazdığını aktardı.

Toplantıyı son dakika iptal etme şansı olmadığını söyleyen Taçoy, masadaki işçi tarafına toplantıya devam etmek isteyip istemediğini sordu; işçi tarafı ise toplantıya devam etmek istediğini belirtti; toplantı başladı.

İşçi tarafı temsilcisi Serdaroğlu:

“Açıkladıkları rakama sıcak bakmıyoruz ama masadan kaçmayacağız”

Toplantı öncesi konuşan işveren temsilcisi Ahmet Serdaroğlu ise, işveren tarafından 1 kişinin bile masaya gelmemesinin kabul edilemez olduğunu, komisyondaki her bir bireyin devleti temsil ettiğini, yapılanın doğru olmadığını söyledi.

Bakan Taçoy’un açıkladığı rakama sıcak bakmadıklarını belirten Serdaroğlu, masadan kaçmayacaklarını, bunun neden olmayacağını kendisine anlatmak istediklerini söyledi.

Serdaroğlu, “Bugün buradan asgari ücretliyi 2023’e ümitli ve umutlu şekilde girmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.