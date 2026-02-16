Asgari ücret, iki ayda döviz karşısında 1.084 TL eridi

ELEKTRİK ZAMMI: Asgari ücret artışından elektrik faturaları da nasibini aldı, yüzde 18,39 oranında artışa gidildi.

TÜP GAZ ZAMMI : Ev tipi tüp gaza 55 TL zam yapıldı. 28 Ekim tarihinden bu yana 555 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 610 TL'ye yükseldi.

EKMEK ZAMMI: Somun ekmeğin fiyatı Şubat 2026 itibarıyla yüzde 20 zamlanarak 24 TL’ye yükseldi.

SÜT ZAMMI: Son güncellemeyle birlikte Koop-Süt ürünlerine ortalama yüzde 15 ila 20 arasında zam yapıldı.

İşveren kanadı KKTC’nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek asgari ücret uygulayan 9’uncu ülke olunduğunu söyleyerek sevinirken, dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkeleri sıralamasında KKTC’nin dördüncü sırada. Aralık ayında açıklanan enflasyon oranına göre hayat pahalılığı 6 ayda yüzde 21,66 arttı ancak bu artış asgari ücretliye yüzde 18,39 olarak yansıdı.

Yüzde 18,39 oranında artışla brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak belirlenen asgari ücret

son iki ayda asgari ücret, dolar bazında yaklaşık 485 TL, sterlin bazında 980 TL, euro bazında ise 1.084 TL değer kaybı yaşandı, döviz karşısında yüzde 1 ila 2 arasında eridi.

Öte yandan kısır döngü yine değişmedi. Asgari ücret daha cebe girmeden zamlar başladı. Önce somun ekmek, ardından süt ve süt ürünleri derken elektrik ve tüp gaz da yerinde durmadı.

Asgari ücret artışının ardından temel tüketim kalemlerinde peş peşe yapılan fiyat düzenlemeleri, yurttaşın cebine doğrudan yansıdı.

Son üç ayda ev tipi tüp gazdan elektriğe, ekmekten süt ve süt ürünlerine kadar birçok üründe çift haneli artışlar gerçekleşti. 10 kiloluk tüp gaz 555 TL’den 610 TL’ye yükselirken, elektrik faturalarına yüzde 18,39 zam yapıldı. Somun ekmek yüzde 20 artışla 24 TL’ye çıktı, süt ve süt ürünlerinde ise ortalama yüzde 15 ila 20 arasında zam uygulandı.

Tüp gaza 3 ayda yüzde 10 zam

Ev tipi tüp gaza 55 TL zam yapıldı. 28 Ekim tarihinden bu yana 555 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 610 TL'ye yükseldi.

28 Ekim 2025 tarihinde yine 55 TL zam uygulanan tüp gaz 3 aydır 555 TL’ye satılıyordu.

7 Şubat’ta yeni düzenlemeyle birlikte 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 610 TL’ye yükseldi, 3 ayda yüzde 10 oranında artış gerçekleşti.

Elektrik faturalarına yüzde 18,39 zam

Asgari ücret artışından elektrik faturaları da nasibini aldı, yüzde 18,39 oranında artışa gidildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), elektrik enerjisi satış tarifelerinde uygulanmakta olan maktu ücretlerde düzenlemeye gittiğini açıkladı. 2025 yılında da şubat ayında elektriğe zam yapılmış, ardından, Nisan ve ağustos aylarında da yeniden artışa gidilmişti.

Somun ekmeğe yüzde 20 zam

Somun ekmeğin fiyatı Şubat 2026 itibarıyla zamlanarak 24 TL’ye yükseldi.

Ağustos 2025’te 15 TL’den 20 TL’ye çıkarılan ekmek fiyatı, şubat ayında yapılan yüzde 20 oranındaki artışla 24 TL oldu.

Süt ve süt ürünlerine yüzde 20 artış

Kıbrıs’ın kuzeyinde 2 Şubat 2026 tarihinde yapılan son düzenlemeyle 1 litrelik Koop-Süt ürünlerinin tavsiye edilen satış fiyatları arttı.

Eylül 2025’ten itibaren geçerli olan tarifeye göre 51,25 TL olan 1 litre UHT yağlı ve yarım yağlı süt 60,00 TL’ye yükseldi. 61,70 TL olan 1 litre yağsız süt 69,55 TL’ye, 66,45 TL olan 1 litre laktozsuz süt 76,50 TL’ye çıktı. 63,30 TL olan 1 litre vitaminli süt 78,75 TL’ye, 75,25 TL olan 1 litre keçi sütü 80,15 TL’ye yükselirken, 62,00 TL olan 1 litre pastörize yağlı süt ise 76,55 TL oldu.

Son güncellemeyle birlikte ürünlere ortalama yüzde 15 ila 20 arasında zam yapılmış oldu. Artışın temel nedeni olarak ise 1 Ocak 2026’dan itibaren çiğ süt alım fiyatlarına yapılan zam gösterildi.

Türk Lirası yüzde 2 değer kaybetti

2 ayda döviz kurları da yerinde durmadı. Türk Lirası döviz karşısında yüzde 2’ye varan değer kayıpları yaşandı.

Asgari ücretin belirlendiği 23 Ocak’ta alış 43.15 satış ise 43.45 olan Dolar kuru 13 Şubat’ta alış 43.50, satış 43,85’e yükseldi. Ocak ayında alış 58.20, satış 58.64 olan Sterlin kuru Şubat’ı alış 59.20, satış 59.73 ile kapattı. Euro ise ocak ayında alış 50.69, satış 51.04 seyirlerindeyken bu rakamlar 13 Şubat tarihinde alış 51.60, satış 52,09 seviyelerine ulaştı.

Son iki ayda asgari ücret, dolar bazında yaklaşık 485 TL, sterlin bazında 980 TL, euro bazında ise 1.084 TL karşılığı kadar değer kaybı yaşandı. Asgari ücret döviz karşısında yüzde 1 ila 2 arasında eridi.