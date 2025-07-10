“Asgari ücret artmadan zamlar gelmeye başladı”

UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt ürünlerine iki hafta arayla bir zam daha yaptı. Dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlar, bir önceki gün yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde art arda gelen zamlar, yurttaşların tepkisini çekti. Sadece ulaşıma değil, temel ihtiyaçlara da yansıyan fiyat artışlarının artık kontrol altına alınması gerektiği ortak görüş olarak öne çıktı.

Akaryakıta gelen zammın ardından yurttaş, hükümet tarafından yapılan zamlara yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi. Bir yurttaş maaşların, zamlara ve hayat pahalılığı oranına yönelik düşük kaldığını belirterek, “Aldığımız maaşın yarısı kadarını benzine veriyoruz” dedi. Ekonomik krizin çığ gibi arttığı son dönemlerde zamlara ve enflasyona yetişmenin zorlayıcı olduğunun altını çizen bir yurttaş ise; “Ekonomik durumlar malum, zamlar bizleri zorluyor” derken bir diğer yurttaş ise, “İnsanların bu zamlara yetişmesi çok zor gözüküyor” diye belirtti.

Akaryakıta gelen zammın sadece akaryakıtla sınırlı kalmayacağını belirten vatandaş, “Yakıta gelen bu zam, gıda ve elektrik zammına da yansıyacak diye düşünüyorum” vurgusunu yaptı. Bir diğer vatandaş ise asgari ücret artışının görüşüleceği dönemlerin yaklaşmasına dikkat çekerek, “Asgari ücret yükseleceği zaman yakın olduğunda zamlar gelmeye başlar” diye kaydetti. Hayat pahalılığına rağmen gelirlerin sabit, zamların yüksek ve sürekliliğine değinen bir vatandaş ise; “Gelirimiz sabitken, giderler her geçen gün artıyor" dedi.

“2025 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Dizel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” kapsamında belirlenen yeni tarifeye göre:

95 oktan benzin 39,12 TL’den 40,62 TL’ye,

98 oktan benzin 40,12 TL’den 41,62 TL’ye,

Euro dizel 38,80 TL’den 40,75 TL’ye,

Gazyağı ise 38,80 TL’den 40,10 TL’ye yükseldi.

Benzin fiyatlarında önceki artış 22 Mayıs’ta, euro dizel ve gazyağı fiyatlarındaki düzenleme ise 26 Haziran’da yapılmıştı.

VATANDAŞ NE DEDİ?

İrfan Söker: “Ayda 20 – 30 bin TL benzine gidiyor, maaşın yarısını benzine veriyoruz”

“Arabası olan bu zamları çekecek yapacak bir şey yok. 40 değil 50 lira olsa yine bütçeleri zorlayacak. Asgari ücret yükseleceği zaman yakın olduğunda zamlar gelmeye başlar. Herhalde bir aya kadar daha da zam gelir, bu kötü bir durum ama mecbur arabamız var ve almak zorundayız. Kime dert yanacağız? Ortalama bir genç için ayda 20-30 bin TL gider yapıyor en azından benim için öyle ve bu artık zorlamaya başladı. Aldığımız maaşın yarısı kadarını benzine veriyoruz. Aileme ve sevdiklerime bütçe ayırmak ve zaman ayırmak konusunda benzin ödemeleri arttıkça zorlanıyorum. Arabası olan benzin zamlarını çekiyor.”

Selim Bilokcuoğlu: “Şu an bin TL’ye doldurdum, yarın belki 1500 TL olacak”

"Artık zamlara alıştık. Sürekli zam, zam, zam… Ekonomik durumlar malum, zamlar bizleri zorluyor. Genel olarak herkesin de zorlandığını düşünüyorum. Gelen zamlardan dolayı benzine ayırdığım bütçede de artış var. Şu an bin TL’ye doldurdum, yarın belki 1500 TL olacak. Arabanın gitmesi için mecbur ödüyoruz."

Zehra Özfaik: “Yakında at alacağım”

"Yakında at alacağım… Rezalet bir durum. Özel sektörde çalışanlar ve vatandaş zaten zor geçiniyorken, bir de zamların gelmesi çok zor bir durum. Umarım bir şey yaparlar ve indirim olur. Zamlar, beni de birçok insanı zorladığı gibi zorluyor. Daha fazla zam yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Neden devamlı zam yapıldığını anlamadım."

Murat Yavru: “Neyi nereye harcayıp, ne yapacağız; bilmiyoruz”

"Zamlara alıştık artık ve normal geliyor. Sadece benzine de değil, her şeye zam geliyor. Gece yatıp sabaha uyandığımızda hangi zamla karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Zamlar zorluyor, insanların yaşam kalitesini düşüren bir hale geldi. Gelen zamlara karşı artık şaşkınız; neyi nereye harcayıp, ne yapacağız diye. Eskiden markete gittiğimde fiyatlara bakmazdım, şimdi fiyatlara bakıyorum. Her şeye zam gelir oldu ve biz buna alıştığımız için bu durum böyle."

Mihriban Tülekoğlu: “Zamlar çok ama maaşlarımız da aynı oranda artarsa, zorlayacağını düşünmüyorum”

"Keşke benzine zam gelmeseydi. Fakat her şeye de zam geldiği için, benzine gelen zamma şikayet edemeyeceğim. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Zamlar çok ama maaşlarımız da aynı oranda artarsa, zorlayacağını düşünmüyorum."

İlker Arıcam: “Zamlar bizleri zorluyor; gelirimiz sabitken, giderler her geçen gün artıyor"

"Türkiye’den buraya yaşamaya geldiğim için zamlara alışkınım. Ben ilk geldiğimde benzin 33 TL’ydi, şu an 40 TL oldu. İnsanların bu zamlara yetişmesi çok zor gözüküyor. Yakıta gelen bu zam, gıda ve elektrik zammına da yansıyacak diye düşünüyorum. Zaten elektrik ve su inanılmaz pahalı. Akaryakıta gelen zam, gıda enflasyonunu da etkiliyor. İlk geldiğim zamanlardaki fiyatlarla şu anki güncel fiyatlar arasında çok ciddi farklılıklar var. Zamlar bizleri zorluyor; gelirimiz sabitken, giderler her geçen gün artıyor."