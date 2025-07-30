Asgari ücret artışı trafik cezalarına yansıdı

Yasmin MORAN

Asgari ücrette temmuz ayında yapılan artış trafik cezalarına da yansıdı. Kıbrıs’ın kuzeyinde ehliyetsiz araç kullanmaktan hız sınırını aşmaya, kırmızı ışık ihlalinden alkollü araç sürmeye kadar birçok trafik kuralı ihlalinde para cezaları yükseldi.

Ehliyetsiz araç kullanan sürücülere kesilen ceza 51 bin 202 TL’ye çıkarıldı. Bu sürücülere ayrıca 100 ceza puanı uygulanacak. Seyrüsefer ruhsatı olmadan trafiğe çıkanlar ise 25 bin 601 TL ceza ödeyecek.

Kırmızı ışık ihlalinde ceza 10 bin 240 TL olurken, bu suçun karşılığı 30 ceza puanı uygulanıyor.

Trafik levhalarına uymayan sürücülere 5 bin 120 TL para cezası ve 15 ceza puanı veriliyor.

Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanan sürücülere uygulanan ceza da 25 bin 601 TL’ye yükseldi.

Hız sınırını aşmanın cezası 5 bin 120 TL’ye çıktı

Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmanın cezası, brüt asgari ücretin yüzde 10’u kadar para cezası ve 5 ceza puanı olarak uygulanıyor. Ocak ayında 4 bin 346 TL olan bu ceza, temmuz ayıyla birlikte yürürlüğe giren yeni asgari ücret sonrası 5 bin 120 TL’ye yükseldi.

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın cezası da arttı. Yılın ilk yarısında 21 bin 734 TL olan ceza, temmuz itibariyle 25 bin 601 TL oldu.

Sabit radar sistemiyle denetlenen bölgelerde hız sınırını 20 ila 40 kilometre arasında aşanlara yüzde 15 oranında ceza uygulanıyor. Bu kapsamda 7 bin 680 TL para cezası kesiliyor ve sürücünün hanesine 25 puan yazılıyor. Hız sınırını 40 kilometreyi aşanlar ise yüzde 25 oranında, 12 bin 800 TL ceza ve 50 puanla karşı karşıya kalıyor.

Ehliyetsiz araç kullanmak 51 bin 202 TL

Ocak ayında yürürlükte olan asgari ücrete göre 43 bin 469 TL olan ehliyetsiz araç kullanma cezası, temmuz itibariyle 51 bin 202 TL’ye çıktı.

Yapılan trafik kontrollerinde ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücülere 51 bin 202 TL para cezası kesilecek ve 100 ceza puanı uygulanacak.

Seyrüsefersiz araç kullanmanın cezası 25 bin 601 TL oldu

Seyrüsefer ruhsatı olmayan araçla trafiğe çıkan sürücülere uygulanan ceza, ocak ayında 21 bin 734 TL iken, temmuz ayında yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte 25 bin 601 TL’ye yükseldi.

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 10 bin 240 TL’ye çıktı

Trafik ışıklarına riayet etmeyerek kırmızı ışıkta geçen sürücülere uygulanan ceza, brüt asgari ücretin yüzde 20’si oranında uygulanıyor.

Ocak ayında 8 bin 693 TL olan ve 30 ceza puanı içeren bu ihlal, temmuz itibariyle 10 bin 240 TL’ye yükseldi.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 51 bin 202 TL’ye çıktı. Seyrüsefer ruhsatı olmadan trafiğe çıkanlara 25 bin 601 TL ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 10 bin 240 TL olarak güncellendi. Trafik levhalarına uymayan sürücülere 5 bin 120 TL para cezası uygulanacak. Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanana 25 bin 601 TL ceza. Hızı 40 km’den fazla aşanlara 12 bin 800 TL para cezası ve 50 ceza puanı.

Trafik levhalarına uymamanın cezası 5 bin 120 TL

Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücülere, brüt asgari ücretin yüzde 10’u oranında para cezası kesiliyor.

Ocak ayında 4 bin 346 TL olan ceza, yeni asgari ücretle birlikte 5 bin 120 TL’ye yükseldi. Bu ihlale ayrıca 15 ceza puanı da eşlik ediyor.

Alkollü araç kullananlar yandı

Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç etkisi altında araç kullanan ya da kullanmaya teşebbüs eden sürücülere, brüt asgari ücretin yüzde 50’si oranında para cezası uygulanıyor.

Ocak ayında 21 bin 734 TL olan bu ceza, temmuz itibariyle yürürlüğe giren yeni asgari ücretle birlikte 25 bin 601 TL’ye çıktı.

Radar bölgelerinde hız sınırını aşmak 50 puana kadar ceza getiriyor

Sabit görüntülü radar sistemi bulunan bölgelerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşan sürücüler, brüt asgari ücretin yüzde 10’u oranında para cezası ve 5 ceza puanı ile karşı karşıya kalıyor. Bu ceza, ocak ayında 4 bin 346 TL iken temmuz itibariyle 5 bin 120 TL’ye yükseldi.

Aynı bölgelerde hız sınırını 20 ila 40 kilometre arasında aşanlara, yüzde 15 oranında ceza uygulanıyor. Bu ihlal, 25 ceza puanı ve 7 bin 680 TL para cezası anlamına geliyor.

Hız sınırını 40 kilometreden fazla aşan sürücülere ise brüt asgari ücretin yüzde 25’i oranında, yani 12 bin 800 TL para cezası uygulanıyor ve 50 ceza puanı kesiliyor. Bu miktar, önceki dönemde 10 bin 867 TL idi.