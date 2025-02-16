Asfaltlama nedeniyle Ercan yolunun gidiş yönü bugün de trafiğe kapalı

Ercan-Gaziköy ana yolunun Ercan birinci çemberi (eski havalimanı girişi) ile Ercan ikinci çemberi (tünele dönülen çember) arasında bugün de asfaltlama çalışması yapılıyor.

Polis Basın Subaylığı, bu nedenle birinci çemberden ikinci çembere gidiş yönünün trafiğe kapalı olduğunu hatırlattı.

Duyuruda, ulaşımın ikinci çemberden birinci çembere geliş şeridinden çift yönlü (gidiş - geliş) olarak sağlanacağı belirtilerek bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.