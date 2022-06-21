Aşam: “Hiçbir ek girişim ve destek yapılmadan reform nasıl gerçekleşecek?”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Koral Aşam, geçtiğimiz günlerde onaylanan 2022 Ek Bütçe Yasası’nda öngörülen mahalli gelirin 8 milyar 920 milyon TL olduğunu ancak bunun yetersiz olmadığını söyledi.

Aşam, Belediyelerin sürdürülebilir bir yapıda olmadığını bir kez daha yineleyerek, “Belediye emekçilerinin sabrı tükenmiştir” dedi, önümüzdeki dönemde süresiz grev dahil tüm eylem süreçlerinin gündemlerinde olduğunu belirtti.

İşte açıklama:

“Uzun zamandan beridir Belediyelerde devam eden sorunlar artarak büyümektedir. Bugün birçok belediyede maaş ve sosyal haklar ödemeleri aksamakta, yatırımlar durmuş ve belediyeler kendi kendine yetemez bir duruma gelmiştir.

Belediyelerin bu konuma gelmesinde elbette ki kurumlarını popülist-partizan yaklaşımlarla yöneten başkanların payları olmakla birlikte, tüm süreçleri doğru yönetebilen belediye başkanları bile geldiğimiz noktada Merkezi Hükümetin yanlışları ve ekonomik sorumluluklarını yerine getirmemelerinden dolayı tıkanmış durumdadır.

2020 yılının başından bugüne kadar Belediyelerin devlet katkılarına yüzde 25 civarında bir artış yapılmış ve bu yılın başında ise yüzde 26 oranında bir artış yapılması öngörülmüştür. Oysaki sadece bir yıllık süreçte enflasyon oranı %98,12 olurken bu yılın başından itibaren sadece 5 aylık süreçte enflasyon oranı %43,10 olmuş, Haziran sonu itibarıyla %55’e yükselmesi beklenmektedir.

Belediyeler Yasası’nın yıllardır geçirilmemesinden ötürü belediyelerin vergilerinin güncelliği kalmamış yasal yetki alanları ile günümüz koşulları arasında farklar oluşmaya başlamış, belediyeler hizmet verme konusunda noksanlıklar yaşamıştır.

Tüm bu yaşanan olumsuzluklara karşın 2022 yılı ek bütçesinin bir nebze de olsa yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm olabileceği ile ilgili düşüncelerimiz ise geçtiğimiz günlerde onaylanan 2022 EK BÜTÇE yasası ile son bulmuştur.

KKTC devletinin 5,5 aylık mahalli gelirleri 5,5 milyar TL iken bu gerçekleşen miktardan yola çıkarak yılsonuna kadar mahalli gelirlerin en az 12 milyar olması gerekmektedir.

Hal böyle iken, ek bütçe ile öngörülen mahalli gelir 8 milyar 920 milyon TL’dir. Bu yapılandan anlamaktayız ki bütçede en az 3 milyar TL’lik mahalli gelir saklanmakta dolayısıyla belediyelerin en az 300 milyon TL’lik hak ettiği gelir kalem oyunları ile ortadan kaldırılmaktadır.

Bu şartlarda bu ay sonu maaşlara yansıtılması gereken yaklaşık %50-55 hayat pahalılığı ödeneği belediyeler tarafından nasıl yansıtılacaktır? Belediyeler Reformu yapılması planlanan bu süreçte hiçbir ek girişim ve destek yapılmadan reform nasıl gerçekleşecektir?

Yerel Yönetimler gibi hayatın her alanına hizmet götürmekle yükümlü olan belediyeleri Merkezi hükümetin batırmak için elinden geleni yaptığını görmekteyiz.

Belediye emekçilerinin sabrı tükenmiştir.

Bugün birçok çalışan kredi borcunu, taksidini, faturasını ödeyememiş evine ekmek götüremeyecek pozisyona düşürülmüştür.

DEV-İŞ’in bu oyunlara karşı sabrı tükenmiştir. Bundan sonraki süreçlerde süresiz grev dahil tüm eylem süreçlerinin gündemimizde olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”