Aşağı Pirgo'da 12 mülteci tespit edildi

12 Suriyeli mülteci bu sabahın erken saatlerinde deniz yoluyla Aşağı Pirgo’ya ulaştı.

Kıbrıs radyosu polis tarafından alınan 5 erkek, 3 kadın ve 4 çocuğun sağlık kontrolleri ve kayıt işlemleri için Aşağı Pirgo karakoluna götürüldüğünü duyurdu.

Mültecileri Aşağı Pirgo’ya taşıyan teknenin, dönüş yolunda polis sahil güvenlik teknesi tarafından takip edildiği, durdurulduğu ve kıyıya çekildiği, teknedeki adı belirtilmeyen iki kişinin de tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü bilgisi de verildi.