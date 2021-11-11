Aşağı Baf Limanı’nda düzensiz göçmenlerin olduğu bir tekne tespit edildi

Aşağı Baf Limanı’na önceki gün ilk kez içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir tekne geldiği basına yansıdı.

Alithia gazetesi, teknede Suriyeli ve Lübnanlı düzensiz göçmenlerin bulunduğu 61 kişi olduğunu yazarken, Fileleftheros ise 25’i erkek, 13’ü kadın gerisi de çocuk olmak üzere teknede 67 kişi bulunduğunu kaydetti.

‘Kuzeyden aldı, güneye götürdü’ iddiası

Alithia gazetesinde yer alan başka bir haberde ise, Kıbrıs’ın güneyinde ikamet eden 27 yaşındaki bir şahsın “üçüncü ülkelerden kişilerin Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yasadışı bir şekilde girmelerine yardım ettiği gerekçesiyle” önceki gün polis tarafından tutuklandığı belirtildi.

Bahse konu şahsın kullandığı aracın polisi tarafından “Pile-Oroklini” bölgesinde durdurulduğunu ve araçta adının kuzeyinde aldığı ve güneye götürdüğü iddia edilen üçüncü ülkelere mensup 5 kişi bulunduğunu kaydeden gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.