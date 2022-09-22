ARUCAD’dan ‘Çoklu Olasılıklar’ sergisi

ARUCAD’ın Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren Atelier Arkın’ın sponsorluğunda hazırlanan sergide ARUCAD Seramik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol, Mümine Özdemirağ Yağlı, Yılmaz Kastonbollu ve Mete Bahtiyar Karataş’ın özgün eserleri yer alıyor.

Sergide Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener’in ‘düşlerindeki olasılıkların farklı olasılıklarla kesiştiği eşsiz anların’ heykel formlarının yanı sıra, Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol’un çeşitli sanatsal cam şekillendirme yöntemleri ile hazırlanan eserleri izleyici karşısına çıkıyor.

Mümine Özdemirağ Yağlı seramik malzemeleriyle dekor tekniklerini ifade aracı olarak kullanırken, Mete Bahtiyar Karataş, ‘insan personalarının anlık duruş ve tavırlarını’ cam malzemesi ile yansıtıyor.

Yılmaz Kastanbollu ise çamur tornasının sanatsal ifade olasılıklarını yeniden keşfediyor.

5 sanatçının çarpıcı eserlerini bir araya getiren ve ‘geçmiş ve geleceğe dair tüm olasılıkları yeniden sorgulatan’ sergi, 24 Eylül Cumartesi gününe kadar, 10.00 – 17.00 saatleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde tüm halkımızın ziyarete açık olacaktır.