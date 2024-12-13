Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Greenwich Üniversitesi arasındaki iş birliği protokolü genişletildi.

Pakistan’ın Greenwich Üniversitesi’nden ARUCAD’a yapılan ziyarette, iki üniversite arasında bu yılın başında imzalanan protokolü genişleten ek bir anlaşma imzalandı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, ek anlaşma ile iki üniversite arasında, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrenci değişim programına özel imzalanan protokol genişletilerek, Tekstil ve Moda Tasarımı, Film Tasarımı ve Yönetimi, Fotoğraf Bölümü öğrencilerini de kapsayan 2+2 eğitim modelinin uygulanması konusunda çalışmalara başlandı.

Ayrıca, her iki üniversitenin Kalite Güvence Ofisleri tarafından düzenlenecek seminerler ve yayınlar için ortak projeler geliştirme kararı alındı.

Anlaşmaya, Greenwich Üniversitesi Rektörü Dr. Seema Mughal ve ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza attı. İmza töreninde ARUCAD’ın Uluslararası ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç ve İdari Koordinatörü Ahmet Özçelebi de hazır bulundu.

Greenwich Üniversitesi Rektörü Mughal

Protokol imza töreninde konuşan Greenwich Üniversitesi Rektörü Dr. Mughal, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ek protokol, bu yılın başında imzaladığımız anlaşmanın bir devamı niteliğinde ve yeni bir kilometre taşı oluşturuyor. Bu ortaklık, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz arasında önemli köprüler kuracak.” dedi.

ARUCAD Rektörü Vehbi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise konuşmasında “Greenwich Üniversitesi heyetini kampüsümüzde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ocak ayında Pakistan ziyareti sırasında başlattığımız işbirliğini bugün itibari daha da ileriye taşıyoruz.” dedi.

Arkın Group’un turizm faaliyetleri ile Greenwich Üniversitesi’nin birikimini birleştirerek, turizm alanında da ortak projeler geliştirmek istediklerini dile getiren Vehbi, Pakistan ve Kıbrıs Türk toplumu arasında köklü kardeşlik ilişkileri olduğunun aşltını çizdi ve bu ilişkilerin akademik iş birlikleriyle daha da pekişeceğini vurguladı.

Greenwich Üniversitesi heyetinde Eğitim Bölümü Başkan Vekili Dr. Naveed Ahmed Mughal, Kalite Geliştirme Birimi Direktörü Dr. Rab Nawaz, Uluslararası İlişkiler Direktörü Nazir Ahmud Khodabux ve Danışman Nayaba Mughal da yer aldı.