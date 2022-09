ARUCAD 3. Liselerarası Tasarım Yarışması ödül gecesi düzenlendi

ARUCAD’ın bu sene üçüncüsünü uluslararası olarak düzenlediği, “İklim Krizini Durdurabiliriz” konulu Liseler Arası Tasarım Yarışmasının ödül töreni, yarışmacıların katılımıyla 22 Eylül Perşembe akşamı Üniversitenin Konferans Salonunda gerçekleşti.

Birinciliği Kırgızistan Ekoloji ve Ekonomi Lisesi’nden Ekaterina Turkovskaia, ikinciliği Levent Koleji’nden Hande Gül Gürses, üçüncülüğü Türkiye Cumhuriyeti Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi’nden Şevval Boyacı ve Erbil Arkın Özel Ödüllerini English School of Kyrenia’dan Molly Lashley ve Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Batuhan Kalınsazlıoğlu aldı.

Ayrıca ilk üç kazananın liselerinin resim atölyelerine ihtiyaçlarının giderilmesi adına katkıda bulunuldu.

Sanat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, Enstitü Müdürü ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze, Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı, Seramik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elçin Şener, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Karahasan’nın jüri üyesi olduğu yarışmada ilk üç kazanan öğrenci belirlendikten sonra, ARUCAD Kurucusu Erbil Arkın ve jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile diğer katılımcıların tasarımlarından bir seçki yapılarak sosyal medya ödülleri için oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sosyal Medya Ödülü’nün kazanı Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden Derviş Eren Şimşek oldu.

Tören, Üniversitenin akademisyenleri, öğrencileri ve çalışanları tarafından ARUCAD Stüdyolarında, üniversitenin imkanları ve ekipmanları kullanılarak çekilen tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

Ardından Üniversitenin ilk mezunlarının, mezuniyet projesi olarak hazırladıkları sergilerden ve 2022 Bahar Dönem Sonu Sergisi’nden görüntüleri içeren bir seçki sunuldu.

Ödül gecesinde konuşma yapan ARUCAD Mütevelli Heyeti Yrd. Doç. Dr. Başkanı Sinan Arkın, konusu itibariyle çok yönlü ve komplike olan bu seneki yarışmada hem kavramsal hem de estetik açıdan çok zengin eserlerin olduğunu dile getirirken “İklim değişikliği çok boyutlu bir konu, nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilimsel bir tarafı var, toplumu ilgilendiren ekonomik ve sosyal bir boyutu var. Ama en önemlisi duygusal bir tarafı var. İnsanı harekete geçiren duygularıdır. Yarışmaya katılan eserler gösteriyor ki sadece iklim değişikliği konusun değil, tüm konuların duygusal tarafını ifade etmek için sanattan daha etkileyici bir yol yoktur. Bu yarışmanın katılımcılara verdiği asıl ödül, onlara verdiği güven hissidir. Sanatın toplum tarafından ciddi bir meslek olarak görülmediği bir ortamda, katılımcılara sanat ve tasarımla ilgili bir kariyer planlamaları konusunda en ufak bir güven verebiliyorsak, bu yarışma amacına ulaşmış demektir” şeklinde iletti.

Törende konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Liseler Arası Tasarım Yarışmaları’nın her yıl farklı konuları olmakta. Bu yılki konumuz ‘İklim Krizini Durdurabiliriz’ idi. Bizleri bekleyen ciddi bir iklim felaketi var. Yarışma ile bu konuya olan duyarlılığı arttırmak, katılımcıların fikir ve sanat ortaya koymalarını sağlayarak küresel ısınmaya dikkat çekmek istedik. ARUCAD olarak bu yarışmayı yaparken, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları için fırsat sunmayı, kariyer planlamalarını yaparken onlara bu yarışma ile yol göstermeyi ve sanatsal açıdan yeni vizyonlar ortaya koymalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Her yıl katılımcı sayısının giderek artmakta olduğunun altını çizen Vehbi “İlk yıl 18, ikinci yıl 42 yerel katılımcı varken, bu yıl 10 farklı ülkeden 122 katılımcı ile yarışma gerçekleşti. Önceki yarışmalarımızda derece alan 5 katılımcımızın şu an ARUCAD’da öğrencimiz olması ise bizim için gurur kaynağıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bu yıl ilk kez uluslararası boyutta gerçekleşen yarışmaya Türkiye, Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelerin aralarında yer aldığı 10 farklı ülkeden katılım gerçekleşti. 51 farklı liseden 122 öğrencinin gönderdiği 203 çalışmadan, yapılan değerlendirmeler sonucunda 82 tanesi sergileme kazandı. Sergileme kazanan eserler ARUCAD Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda 2 ay boyunca sergilenecek.

Sertifika takdim töreninin ardından ödül gecesi, yetenekli gençlerin, velilerin ve ARUCAD sanatçı akademisyenlerinin katıldığı kokteyl ile devam etti.