“Artık yeter”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün itibariyle hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere önce yaklaşık yüzde 31 ardından ise geri adım atarak %15 oranında zam uygulandığını açıkladı. Kurumun yaptığı zam duyurusunun ardından YENİDÜZEN’e konuşan yurttaş, isyan etti; “zamlarla birlikte hükümetin de sonunun gelmesi gerektiğini” söyledi.

Alım gücünün dibe vurduğunu ifade eden yurttaş, “Sürekli yapılan zamlar karşısında artık ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halka karşı sırtını döndüğünü belirten bazı vatandaşlar, hükümetin değişmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarının kapıda olması nedeniyle, yapılan %31’lik elektrik zammının doğru olmadığını işaret eden yurttaş yetkililere, “Önümüz kış, hiç düşünmüyorlar mı kış aylarında bu insanlar ne yapacaklar diye?” sorusunu yöneltti.

Yapılan zammın detayları

Kıb-Tek dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada yapılan zammın detaylarını paylaştı.

Kıb-Tek’ten Yapılan açıklamaya göre, "yoksul muafiyetli" konut tarifesine herhangi bir artış yapılmazken, 1001 kws üzeri konut tarifesi için artış yüzde 16’da tutuldu. Devlet daireleri için uygulanan tarifede ise yüzde 222 artış yapıldı.

Maktu ücretlere yüzde 34 zam geldi. Konut tarifesinde 25 TL olan maktu ücret 35,50 TL’ye çıktı. Tesisat kontrol ücretleri, sigorta değişim ücretleri ve depozitolar da yaklaşık yüzde 33 oranında arttı.

Buna göre tek zamanlı tarifede kws başı geçici akım ücreti 6,2886 TL’den 8,2431 TL’ye; 0-250 kws arası konut tarifesi ücreti 2,1912 TL’den 2,87232 TL’ye; 251-500 kws arası konut tarifesi ücreti 4,5205 TL’den 5,9257 TL’ye; 501-750 kws arası konut tarifesi 4,8606 TL’den 6,3714 TL’ye; 751-1000 kws arası konut tarifesi 5,2687 TL’den 6,9063 TL’ye; 1001 kws üzeri konut tarifesi 6,2888 TL’den 7,2730 TL’ye yükseldi.

Ticari, endüstri ve turizm işletmeleri ile vakıf ve üniversiteler için tek zamanlı tarife ücretleri kws başı 4,5205 TL’den 5,9257 TL’ye çıkarıldı.

3 zamanlı tarife kullanan tüm kesimler için "puant saat" aralığında kws başı 6,2538 TL olan ücretler 8,1976 TL’ye; "normal saat" aralığında kws başı 4,5206 TL’den 5,9257 TL’ye; "puant dışı" saat aralığında kws başı 2,9800 TL’den 3,9062 TL’ye yükseldi.

Sayaç kontrol ücretleri 1.028, 04 TL’den 1.448,24 TL’ye; borcu nedeniyle kesilen elektriği tekrar bağlama ücreti 135,63 TL’den 181,03 TL’ye çıkarıldı.

Vatandaş ne dedi?

Ali Cerit: “Halkın artık dayanacak gücü kalmadı”

“Hayat günden güne daha da pahalı oluyor ve artık zam haberi görmeye alıştık. Maaşlara artış yapılmıyor ama her gün bir şeye zam geliyor. Halk alışmış durumda, sesimiz biraz çıksa belki bir ihtimal bir şeyler biraz düzelir ama biz de kabullenmiş durumdayız. Halkın artık dayanacak gücü kalmadı. Karanlık bir tüneldeyiz, geleceğimiz de belirsiz. Birçok insan geçim sıkıntısı yaşıyor. Ardı arkası kesilmeyen bu zamların artık bir yerde durmalı.”

Osman Ağdıran: “Zamlar oldukça başımızı eğiyoruz, sesimizi çıkarmadan hayata devam ediyoruz”

“Zamlar devam ediyor ve zamlar devam ettikçe bizim cebimizdeki para da son sürat eriyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Değişen hiçbir şey yok. Zamlar oldukça başımızı eğiyoruz, sesimizi çıkarmadan hayata devam ediyoruz. Ben gençlere üzülüyorum. Bu memlekette artık bir gelecek yok. Günün sonunda haklı olarak ülkeden göç edecekler.”

Yaşar Oral: “Kıstık sonra kısıyoruz ama yine de yüksek tutarlı faturalar ödüyoruz”

“Bu hükümet fakirden alıp zengine veriyor. Bu hükümet artık bir an önce yakamızdan düşmeli. Kıstık sonra kısıyoruz ama yine de yüksek tutarlı faturalar ödüyoruz. İnsanların ne çektiği umurlarında değil. Önümüz kış mevsimi, insanlar bu kış mevsimini nasıl geçirecek diye soran oluyor mu? Klimanın düğmesine dokunmaya korkuyoruz, kışı odun sobasıyla geçirmeyi düşünüyoruz.”

Mikail Doğan: “Asgari ücret kazanan bir insan, bu zamlarla, bu pahalılıkla nasıl geçinecek?”

“Yüksek faturalar bizleri çok zorluyor. Kıstık sonra kısıyoruz ama yine aynı. Artık nereden kısacağımızı şaşırdık. Bir asgari ücret kazanan bir insan, bu zamlarla, bu pahalılıkla nasıl geçinecek? Zamların ardı arkası kesilmiyor ama halkımızın da ne yazık ki yeteri kadar sesi çıkmıyor. Artık insanlara karşı yüzlerini dönsünler, kimse geçinemiyor.”

Ethem Binici: “Sürekli olan yapılan zamlar karşısında artık ne yapacağımızı bilmiyoruz”

“Terzi atölyemiz var ve oldukça zorlanıyoruz. Sürekli olarak zamlar geliyor ve artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu zam, bizim gibi küçük işletmeler için büyük bir kayıp olacak. Bunun yanında geçindirmek zorunda olduğumuz bir evimiz de var. İnsanlarımızın artık dayanacak güçleri kalmadı.”

Şerif Dokuzoğlu: “Kazancımız, faturaları ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamıyor”

“Yapılan bu zamlardan dolayı kesinlikle şikâyetçiyiz. Yüzde 30’un üzerinde yeni bir zam geldi. Kazancımız, faturaları ve temel ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Ayda 1500-2000 TL arası elektrik faturası zaten ödüyorduk. Bu zamdan sonra ne olacak? Önümüz kış, hiç düşünmüyorlar mı kış aylarında bu insanlar ne yapacaklar diye? Yeter artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bütün gün inşaatlarda işleyip evimize ekmek götürebilmek için çabalıyoruz, bu kadar kolay olmamalı…”

Necla Bilen: “Artık bu zamların sonu gelmeli”

“Sürekli olarak zamlar yapılıyor ve bizler bunları karşılamakta zorlanıyor. Evet, yine zamlı fatura gelecek biz de ödeyeceğiz ama artık insanların dayanacak gücü kalmadı. Artık bu zamların bir sonu gelmeli.”

İbrahim Rehan: “Geçinemez hale geldik”

“Asgari ücretli çalışan birisi için bu zamlar çok büyük zamlar. Ama kimse bizleri dinlemiyor. İnsanlar artık ihtiyaçlarından kısmaya başladı ve artık geçinemez hale geldi. Yaptığımız şey günü kurtarmaya çalışmak. Hükümet insanları dinlemiyor. Bizleri dinlemeyen bu hükümet artık değişmeli.”

%15’lik zam

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), hem tek zamanlı, hem de 3 zamanlı tarifelere yapılan artışta yeniden düzenlemeye gidilerek, yaklaşık yüzde 31’lik artışın yüzde 15’e çekildiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ayrıca 3’lü tarife uygulamasında yaz tarifesi döneminin bugün son bulduğunu, yarından itibaren yeni 3’lü kış tarifesinin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarından itibaren geçerli olacak yeni tarifeleri kamuoyuyla paylaştı.