Artık ağaçlandırma bölgelerine güneş parkı kurma izni verilmeyecek

Kıbrıs’ın güneyinde artık ağaçlandırma bölgelerine güneş parkı kurma izni verilmeyeceği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Meclis Tarım Komitesi’nin dünkü toplantısında verimli sulak araziler üzerine güneş parkı kurulması konusu ele alındı. Tarım Komitesi Başkanı Yannakis Gavriil, “mantar gibi biten ve izinli olup olmadıkları bilinmeyen" güneş parkları konusunda siyasi karar alınması gerektiğine dikkat çekerek revize edilmekte olan emirnameye, kurulacak güneş parklarının ağaçlandırma bölgeleri ve verimli sulak arazilere mesafesi ile ilgili kısıtlama maddesi eklenmesini istedi.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Avrupa Komisyonu’nun koyduğu hedef olan güneş parklarından 1,2 gigabyte elektrik üretmek için bütün konutlara devlete ve özele ait binalara ve sanayi bölgelerine güneş paneli yerleştirilmesi halinde 300-400 megavat üretim yapılacağını söyledi. Papanastasiu, geriye kalan yaklaşık 800 megavat için tarımsal arazilerin kullanılacağını, kullanılacak alanın toplam tarımsal arazinin yüzde 2-3’ü kadar olacağını ifade etti.

Papanastasiu, Ocak 2009’dan 2022 sonuna kadar 778 güneş parkı kurma izni başvurusu yapıldığını, bunlardan 541’ine onay verilirken 83’ünün reddedildiğini, 154’üyle ilgili değerlendirmenin devam ettiğini söyledi, 154 başvurudan 47’sinin ağaçlandırma bölgesi ile ilgili olduğunu anlattı.

Enerji Bakanı Papanastasiu, bugüne kadar bazı ağaçlandırma alanlarına güneş parkı yapıldığını ancak artık bu tür bölgelerin güneş parkı maksatlı kullanılmayacağının sözünü verdi.

Tarım Bakanı Petros Ksenofondos, güneydeki kullanılabilir tarımsal alanın 1300 kilometrekare olduğunu, bu alanın 900 kilometrekarelik kısmına –Natura bölgesi, göçmen kuşların geçiş güzergahı, koruma altındaki bölge v.b. olduğu için- güneş parkı inşasının yasak olduğunu anlattı.