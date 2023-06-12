Artı Eğitim Merkezi’nden KGS başarısı

Kolej Giriş Sınavları’nda 227 öğrencisi kayıt hakkı elde eden Artı Eğitim Merkezi, bir tören düzenleyerek başarıyı, velilerin alkışına sundu.

KGS’yi başarıyla geçen 227 Artı öğrencisi arasında; Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinin de birincileri, ikincileri ve üçüncüleri yer aldı.

Suat Yılmaz (Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi):

“Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu”

Asal Bagmohammadi (Mağusa 1’incisi ve KKTC 2’ncisi):

“Sıkı bir çalışma programı izledim, başaracağıma inandım ve başardım”

Aren Lord (Girne 1’incisi ve KKTC 3’üncüsü):

“Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım”

Türkan Karaman: (KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi) :

“Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz”

Uzay Sayan (Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi):

“Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı”

Ülke genelinde 1643 öğrencinin katılım gösterdiği Kolej Giriş Sınavları’nda (KGS) kayıt hakkı elde eden 645 öğrencinin 227’si Artı Eğitim Merkezi’nden çıktı…

KGS’yi başarıyla geçen 227 Artı öğrencisi arasında; Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinin de birincileri, ikincileri ve üçüncüleri yer alıyor.

Kurum bu kapsamda dün, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde öğrenciler ve velilerin de katılımıyla 20’nci yılında, hem KGS hem de özel okullara ait burs sınavlarında başarı gösteren öğrenciler için bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, hem KGS hem de özel okulların sınavlarında başarı elde eden öğrenciler sahneye çağrılarak, velilerin alkışına sunuldu.

Etkinlikle konuşan Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, kurumun 20’nci kuruluş yıldönümünde yakaladıkları başarının önemine vurgu yaparak, sınavlarda başarılı olan öğrencilere seslendi; “Unutmayın, başarı, kimseye gökten bir armağan olarak gelmez” diyerek, başarının formülünü şöyle açıkladı: “Aslında son derece basit; çalışmak, kararlı olmak ve sabırlı olmak… Kısacası ‘Artılı’ olmaktır.”

1643 öğrencinin katıldığı KGS-2 sonrası Artı’nın, ada genelinde, 227 öğrenci ile önemli bir çizgi yakaladığını belirten Şeniz, bu çizginin önümüzdeki süreçte artarak anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Şeniz, KGS sonrasında derhane öğrencilerinden 104’ünün TMK’ya, 41’inin Mağusa TMK’ya, 42’sinin Girne 19 Mayıs TMK’ya, 14’ünün Güzelyurt TMK’ya, 16’sının İskele Evkaf TMK’ya, 9’unun Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne ve 1’inin ise Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfı’na kayıt hakkı kazandığını belirtti.

Şeniz, devlet kolejleri yanında, özel okulların kolej bölümleri için geçtiğimiz günlerde yapılan burs ve sıralama sınavlarında da pek çok dershane öğrencisinin çeşitli oranlarda burs kazandığını söyledi.

Başarı elde eden öğrencilerin rakamlarına ilişkin konuşan Şeniz; öğrencilerden 14’ünün Dr. Suat Günsel Bursu, 7’siin Levent Koleji Bursu, 23’ünün Doğa Gazimağusa ve Doğa Girne Koleji Bursu, 6’sı Necat British College Bursu, 8’inin ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji Bursu almaya hak kazandığını vurguladı.

Öte yandan, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinde de KGS sınavlarında ilk üçe giren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e konuştu, başarılarının sırlarını paylaştı.

Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi Suat Yılmaz, “Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu” derken, Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi Uzay Sayan “Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı” ifadelerini kullandı.

Girne 1’ncisi ve KKTC 3’üncüsü Aren Lord “Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım” deneyimini paylaşırken, KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi Türkan Karaman ise “Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz” dedi.

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz:

“Başarı, kimseye gökten bir armağan olarak gelmez”

Düzenlenen etkinlikle konuşan Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, kurumun 20’nci kuruluş yıldönümünde yakaladıkları başarının önemine vurgu yaparak, sınavlarda başarılı olan öğrencilere seslendi:

“Unutmayın, başarı, kimseye gökten bir armağan olarak gelmez. Onu ancak dişiyle, tırnağıyla kazıya kazıya hak edenler elde edebilir. Başarılı olmanın formülü, aslında son derece basit; çalışmak, kararlı olmak ve sabırlı olmak… Kısacası ‘Artılı’ olmaktır.”

“227 öğrenci ile önemli bir çizgi yakaladık”

1643 öğrencinin katıldığı KGS-2 sonrası Artı’nın, ada genelinde, 227 öğrenci ile önemli bir çizgi yakaladığını belirten Şeniz, bu çizginin önümüzdeki süreçte artarak anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Şeniz, “Çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar çıkacaktır. Bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yapabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

Rakamlarla Artı’nın KGS’deki başarısı

Başarı elde eden öğrencilerin rakamlarına ilişkin konuşan Şeniz, KGS sonrasında derhane öğrencilerinden 104’ünün TMK’ya, 41’inin Mağusa TMK’ya, 42’sinin Girne 19 Mayıs TMK’ya, 14’ünün Güzelyurt TMK’ya, 16’sının İskele Evkaf TMK’ya, 9’unun Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne ve 1’inin ise Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfı’na kayıt hakkı kazandığını belirtti.

Rakamlarla Artı’nın özel okul sınavlarına yönelik başarısı

Şeniz, devlet kolejleri yanında, özel okulların kolej bölümleri için geçtiğimiz günlerde yapılan burs ve sıralama sınavlarında da pek çok dershane öğrencisinin çeşitli oranlarda burs kazandığını söyledi.

Başarı elde eden öğrencilerin rakamlarına ilişkin konuşan Şeniz; öğrencilerden 14’ünün Dr. Suat Günsel Bursu, 7’siin Levent Koleji Bursu, 23’ünün Doğa Gazimağusa ve Doğa Girne Koleji Bursu, 6’sı Necat British College Bursu, 8’inin ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji Bursu almaya hak kazandığını vurguladı.

Şeniz daha sonra, hem KGS hem de özel okulların sınavlarında başarı elde eden öğrencileri tek tek isimleriyle çağırarak sahneye davet edip, velilerin alkışına sundu.

Sıralamaya giren öğrenciler deneyimlerini paylaştı

Öte yandan, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinde de KGS sınavlarında ilk üçe giren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e konuştu, başarılarının sırlarını paylaştı.

Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi Suat Yılmaz, “Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu” derken, Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi Uzay Sayan “Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı” ifadelerini kullandı.

Girne 1’ncisi ve KKTC 3’üncüsü Aren Lord “Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım” deneyimini paylaşırken, KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi Türkan Karaman ise “Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz” dedi.

Suat Yılmaz (Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi):

“Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu”

“Başarıyı, çalışmaya borçluyum. Deneme sınavları ve soru bankalarıyla beraber bayağı soru çözdüm. Özellikle deneme sınavları bana çok yardımcı oldu. Geçmiş sınavları, Artı’nın soru bankalarını çözmek ve konu tekrarı yapmak çok faydalı oldu. Hedefim Suat Günsel’di. Gelecekte uzay mühendisi olmak istiyorum. Çok zor olduğunu biliyorum ama istiyorum. Üniversitede uzay mühendisliği okuyorum demek istiyorum. Eğer olmazsa, ailemdeki ikinci doktor olmak istiyorum. Önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarıma önerim; her zaman deneme sınavlarına girin, düşük alsanız da notlarınızı yükseltebilecek bir şey. Her zaman soru bankalarından ve eski KGS sınav sorularını çözün. Çok işe yarıyor. Başta dershane öğretmenleri ve sahiplerine, okul öğretmenlerime teşekkür borçluyum. Hepsi bana yardımcı oldu. Aileme çok büyük teşekkür borçluyum. Ailem motivasyon kaynağım oldu. Özellikle ablama büyük bir teşekkür borçluyum. Aynı zamanda Sayın Suat Günsel’e, böyle prestijli ve imkanlı bir okulda okumaya olanak verdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Asal Bagmohammadi (Mağusa 1’incisi ve KKTC 2’ncisi):

“Sıkı bir çalışma programı izledim, başaracağıma inandım ve başardım”

“Sıkı bir çalışma programı izledim, Mağusa Artı Eğitim Merkezi sayesinde okulda öğrendiklerimi pekiştirerek bu başarıyı elde ettim. Dershanemin, okul öğretmenlerimin ve ailemin çok büyük desteği oldu. Artı benim için bir dershane değil aile gibiydi. Başaracağıma inandım ve başardım. Herkese teşekkürler.”

Uzay Sayan (Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi):

“Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı”

“Çok fazla çalışmadım. Bu dönem kolay geçti. Sosyal faaliyetlerimi de yerine getirdim. Satranç, bateri, voleybol… Bunları yaparak da başarılı olunabilir. 1 yıldır hazırlandığım bir sınavdı. Artı Dershanesi, soru bankaları ve deneme sınavları konularında çok değer kattı. Şu anda bir meslek düşünmüyorum. Yatırım konuları ilgimi çekiyor. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarıma önerim, çalışıp soru çözsünler. Sosyal aktivitelerinden de geri kalmasınlar.”

Aren Lord (Girne 1’incisi ve KKTC 3’üncüsü):

“Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım”

“Bu bir yılda bayağı soru çözdüm, çok yoruldum ama başardım. Hedefime ulaştım. 4’üncü sınıftan beridir çalışıyorum. Artı’nın bu süreçte bana çok katkıları oldu. Sınava önümüzdeki yıl girecek arkadaşlarıma, çalışmalarını, düşük alsalar da deneme sınavlarından yılmamalarını öneriyorum. Meslek seçimi için henüz kararım yok. İlgimi çeken konular bu ara arabalar.”

Türkan Karaman: (KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi) :

“Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz”

“Artı Eğitim Merkezi’nin bana katkısı çok büyük oldu. Çünkü okulum İngiliz sistemiyle çalışıyor. Dershanenin aktardıkları benim için çok değerliydi. Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarıma önerim; çok strese girmesinler. Bu sonuçta bir sınav. Hiçbir şeyden geri kalmasınlar. Deneme sınavlarının sonuçlarıyla ilgili morallerini bozmasınlar. Çünkü moral bozukluğu gerçek sınavı çok etkiliyor.”

KSG’de ilk 10’a giren Artı öğrencileri

Artı Eğitim Merkezi’nde eğitim alan ve KGS puanıyla bölgelerinde ilk 10’a giren öğrenciler şöyle:

LEFKOŞA TMK:

1- Suat Yılmaz: 97 (KKTC ve Lefkoşa 1.si)

2- Türkan Karaman 96.5 (KKTC ve Lefkoşa 2.si) (Ayrıca 99 puanla KGS-2 1.si)

3- Dila Karacamert 96.5 (KKTC ve Lefkoşa 2.si)

4- Almira Oytaç 96 (KKTC ve Lefkoşa 3.sü)

5- Tezel Karaman 95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

6- Çınar Nuray 95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

7- Deniz Varoğlu 95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

8- Erin Başaran 95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

9- Furkan Yüksel 95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

10- Soyal Özmatyatlı 94.5 (KKTC ve Lefkoşa 6.sı)

11- Derin Çevik 94.5 (KKTC ve Lefkoşa 6.sı)

12- Emsal Yılmaz 94 (KKTC ve Lefkoşa 7.si)

13- Su Balcıoğlu 94 (KKTC ve Lefkoşa 7.si)

14- Türker Doğramacı 93.5 (KKTC ve Lefkoşa 8.si)

15- Demir İlhan 93.5 (KKTC ve Lefkoşa 8.si)

16- Ada Türker 93.5 (KKTC ve Lefkoşa 8.si)

17- Çınar Karaçalı 93 (KKTC ve Lefkoşa 9.su)

GAZİMAĞUSA TMK:

1- Asal Bagmohammadi 96.5 (Gazimağusa 1.si ve KKTC 2.si)

2- Uzay Sayan 94 (Gazimağusa 2.si ve KKTC 7.si)

3- Arda Eberdes 91.5 (Gazimağusa 7.si)

4- Hayat Ece Özçelik 90 (Gazimağusa 9.su)

5- İsmail Akıncıoğlu 90 (Gazimağusa 9.su)

GİRNE 19 MAYIS TMK:

1- Aren Lord 96 (Girne 1.si ve KKTC 3.sü)

2- Betim Bige Selışık 90.5 (Girne 5.si)

3- Ekin Şarap 90 (Girne 6.sı)

4- Ata Çınar Onatlı 88 (Girne 10.su)

5- Haris Abbas 88 (Girne 10.su)

Özel okullarda başarı elde eden Artı öğrencileri

Özel okulların burs ve sıralama sınavlarında başarı elde eden Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinin listesi şöyle:

DR. SUAT GÜNSEL BURSU SUAT YILMAZ DEMIR İLHAN ÇINAR NURAY ERIN BAŞARAN AREN LORD NEHİR YASAKCI TÜRKAN KARAMAN ADA TÜRKER UZAY HAFIZ ALMİRA OYTAÇ HATİCE KOFALI GÜLSEN ERDEN TAYLAN RATCLIFFE HAZAL ALTINÇAY BALIN BALCIOĞLU Dr. Suat Günsel Bursu dışında kalan YDK burslarında - TAM BURS DILA KARACAMERT SU BALCIOĞLU ECRİN AKYÜREK EMSAL YILMAZ METE AKDENİZ ARAS MUSA TÜYLÜOĞLU %50 BURS AREN YAVUZ ATILGAN ÇİĞDEM KARADOĞAN DERİN SÖZEN TEZEL KARAMAN ARDA EBERDES BETİM BİGE SELIŞIK ELAY KAYGAS İSMAİL AKINCIOGLU SEVIM MERI ERKMEN ARMIN ÇATOZLULAR ARINÇ ÖREN NEHİR AKPINAR %25 BURS DORUK KARADAĞLI MAHMUT ARAS BARDAKÇIOĞLU DAMLA KOCADAL ARMIN ATIŞ JORA CEYLIN KARAHAN OSMAN ÖZMATYATLI İREM ÖZEN GECE ÖZENEL HASAN RUSO EROL SOYKARA AYŞEM NİSA KARA ÇINAR KARAÇALI EYLÜL ÖKSÜZ GAZİ EMİRKANI ÖMER MENDERES BERKE KARADAĞLI EMİNE ÜLMAN DİRENÇ EĞİTMEN CAVIDAN GÜLTEKİN ELIZ GÜLAY SÜLEYMANOĞLU DENIZ TAMAKAN EMİR EFE OKCU

LEVENT KOLEJ 100% DERİN ÇEVİK ORHAN YORGANCIOĞLU 50% SOYAL ÖZMATYATLI TÜRKER DOĞRAMACI 25% DENİZ VAROĞLU FURKAN YÜKSEL ARAS ÇELİK

DOĞA KOLEJİ MAĞUSA VE LEFKOŞA 100% EMSAL YILMAZ ALMİNA ASLANTAŞ NEHİR AKPINAR İSMAİL AKINCIOĞLU UZAY SAYAN EMİR ÖĞÜT İBRAHİM SALDUN HAYAT ECE ÖZÇELİK 75% DİLA ALBAYRAK EMİNE ÜLMAN AZRA DOĞRUYOL METE AKDENİZ ARDA EBERDES 50% DEFNE ÜNLÜER MAKAN ORAN ATLAS ÖMEROĞLU ELA PÜSKÜLLÜOĞLU MERYEM AKÇADIR BEGÜM ÖZDEMİR HASAN RUSO 25% AYZA AYŞEN ARISAL AZRA ARICI DENİZ ERDEM TEMİZ

NBC 100% TEZEL KARAMAN 75% SU BALCIOĞLU DEMİR İLHAN TÜRKAN KARAMAN 50% ATA ÇINAR ONATLI 25% ERİM SELÇUK MAZHAR