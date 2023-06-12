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Artı Eğitim Merkezi’nden KGS başarısı

Artı Eğitim Merkezi’nden KGS başarısı

Kolej Giriş Sınavları’nda 227 öğrencisi kayıt hakkı elde eden Artı Eğitim Merkezi, bir tören düzenleyerek başarıyı, velilerin alkışına sundu.

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Kolej Giriş Sınavları’nda 227 öğrencisi kayıt hakkı elde eden Artı Eğitim Merkezi, bir tören düzenleyerek başarıyı, velilerin alkışına sundu.

KGS’yi başarıyla geçen 227 Artı öğrencisi arasında; Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinin de birincileri, ikincileri ve üçüncüleri yer aldı.

Suat Yılmaz (Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi):

“Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu”

Asal Bagmohammadi (Mağusa 1’incisi ve KKTC 2’ncisi):

“Sıkı bir çalışma programı izledim, başaracağıma inandım ve başardım”

Aren Lord (Girne 1’incisi ve KKTC 3’üncüsü):

“Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım”

Türkan Karaman:  (KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi) :

“Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz”

Uzay Sayan (Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi):

“Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı”

Ülke genelinde 1643 öğrencinin katılım gösterdiği Kolej Giriş Sınavları’nda (KGS) kayıt hakkı elde eden 645 öğrencinin 227’si Artı Eğitim Merkezi’nden çıktı…

KGS’yi başarıyla geçen 227 Artı öğrencisi arasında; Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinin de birincileri, ikincileri ve üçüncüleri yer alıyor.

Kurum bu kapsamda dün, Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde öğrenciler ve velilerin de katılımıyla 20’nci yılında, hem KGS hem de özel okullara ait burs sınavlarında başarı gösteren öğrenciler için bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, hem KGS hem de özel okulların sınavlarında başarı elde eden öğrenciler sahneye çağrılarak, velilerin alkışına sunuldu.

Etkinlikle konuşan Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, kurumun 20’nci kuruluş yıldönümünde yakaladıkları başarının önemine vurgu yaparak, sınavlarda başarılı olan öğrencilere seslendi; “Unutmayın, başarı, kimseye gökten bir armağan olarak gelmez” diyerek, başarının formülünü şöyle açıkladı: “Aslında son derece basit; çalışmak, kararlı olmak ve sabırlı olmak… Kısacası ‘Artılı’ olmaktır.”

1643 öğrencinin katıldığı KGS-2 sonrası Artı’nın, ada genelinde, 227 öğrenci ile önemli bir çizgi yakaladığını belirten Şeniz, bu çizginin önümüzdeki süreçte artarak anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Şeniz, KGS sonrasında derhane öğrencilerinden 104’ünün TMK’ya, 41’inin Mağusa TMK’ya, 42’sinin Girne 19 Mayıs TMK’ya, 14’ünün Güzelyurt TMK’ya, 16’sının İskele Evkaf TMK’ya, 9’unun Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne ve 1’inin ise Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfı’na kayıt hakkı kazandığını belirtti.

Şeniz, devlet kolejleri yanında, özel okulların kolej bölümleri için geçtiğimiz günlerde yapılan burs ve sıralama sınavlarında da pek çok dershane öğrencisinin çeşitli oranlarda burs kazandığını söyledi.

Başarı elde eden öğrencilerin rakamlarına ilişkin konuşan Şeniz; öğrencilerden 14’ünün Dr. Suat Günsel Bursu, 7’siin Levent Koleji Bursu, 23’ünün Doğa Gazimağusa ve Doğa Girne Koleji Bursu, 6’sı Necat British College Bursu, 8’inin ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji Bursu almaya hak kazandığını vurguladı.

Öte yandan, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinde de KGS sınavlarında ilk üçe giren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e konuştu, başarılarının sırlarını paylaştı.

Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi Suat Yılmaz, “Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu” derken, Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi Uzay Sayan “Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı” ifadelerini kullandı.

Girne 1’ncisi ve KKTC 3’üncüsü Aren Lord “Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım” deneyimini paylaşırken, KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi Türkan Karaman ise “Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz” dedi.

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz:

“Başarı, kimseye gökten bir armağan olarak gelmez”

Düzenlenen etkinlikle konuşan Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, kurumun 20’nci kuruluş yıldönümünde yakaladıkları başarının önemine vurgu yaparak, sınavlarda başarılı olan öğrencilere seslendi:

“Unutmayın, başarı, kimseye gökten bir armağan olarak gelmez. Onu ancak dişiyle, tırnağıyla kazıya kazıya hak edenler elde edebilir. Başarılı olmanın formülü, aslında son derece basit; çalışmak, kararlı olmak ve sabırlı olmak… Kısacası ‘Artılı’ olmaktır.”

“227 öğrenci ile önemli bir çizgi yakaladık”

1643 öğrencinin katıldığı KGS-2 sonrası Artı’nın, ada genelinde, 227 öğrenci ile önemli bir çizgi yakaladığını belirten Şeniz, bu çizginin önümüzdeki süreçte artarak anlamlı bir başarıya dönüşeceğinden emin olduklarını vurguladı.

Şeniz, “Çeşitli sebeplerle devlet kolejlerine kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, sırada bekleyen yedek öğrencilerimizden de katılacak olanlar çıkacaktır. Bu öğrencilerimizin de kolejlere kayıt yapabilecek olmaları, bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

Rakamlarla Artı’nın KGS’deki başarısı

Başarı elde eden öğrencilerin rakamlarına ilişkin konuşan Şeniz, KGS sonrasında derhane öğrencilerinden 104’ünün TMK’ya, 41’inin Mağusa TMK’ya, 42’sinin Girne 19 Mayıs TMK’ya, 14’ünün Güzelyurt TMK’ya, 16’sının İskele Evkaf TMK’ya, 9’unun Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne ve 1’inin ise Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfı’na kayıt hakkı kazandığını belirtti.

Rakamlarla Artı’nın özel okul sınavlarına yönelik başarısı

Şeniz, devlet kolejleri yanında, özel okulların kolej bölümleri için geçtiğimiz günlerde yapılan burs ve sıralama sınavlarında da pek çok dershane öğrencisinin çeşitli oranlarda burs kazandığını söyledi.

Başarı elde eden öğrencilerin rakamlarına ilişkin konuşan Şeniz; öğrencilerden 14’ünün Dr. Suat Günsel Bursu, 7’siin Levent Koleji Bursu, 23’ünün Doğa Gazimağusa ve Doğa Girne Koleji Bursu, 6’sı Necat British College Bursu, 8’inin ise TED Kuzey Kıbrıs Koleji Bursu almaya hak kazandığını vurguladı.

Şeniz daha sonra, hem KGS hem de özel okulların sınavlarında başarı elde eden öğrencileri tek tek isimleriyle çağırarak sahneye davet edip, velilerin alkışına sundu.

Sıralamaya giren öğrenciler deneyimlerini paylaştı

Öte yandan, Lefkoşa, Girne ve Mağusa’nın yanı sıra KKTC genelinde de KGS sınavlarında ilk üçe giren Artı Eğitim Merkezi öğrencileri YENİDÜZEN’e konuştu, başarılarının sırlarını paylaştı.

Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi Suat Yılmaz, “Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu” derken, Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi Uzay Sayan “Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı” ifadelerini kullandı.

Girne 1’ncisi ve KKTC 3’üncüsü Aren Lord “Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım” deneyimini paylaşırken, KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi Türkan Karaman ise “Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz” dedi.

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Suat Yılmaz (Lefkoşa, KKTC ve Suat Günsel Bursu 1’incisi):

“Deneme sınavları, soru bankaları ve konu tekrarı çok faydalı oldu”

“Başarıyı, çalışmaya borçluyum. Deneme sınavları ve soru bankalarıyla beraber bayağı soru çözdüm. Özellikle deneme sınavları bana çok yardımcı oldu. Geçmiş sınavları, Artı’nın soru bankalarını çözmek ve konu tekrarı yapmak çok faydalı oldu. Hedefim Suat Günsel’di. Gelecekte uzay mühendisi olmak istiyorum. Çok zor olduğunu biliyorum ama istiyorum. Üniversitede uzay mühendisliği okuyorum demek istiyorum. Eğer olmazsa, ailemdeki ikinci doktor olmak istiyorum. Önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarıma önerim; her zaman deneme sınavlarına girin, düşük alsanız da notlarınızı yükseltebilecek bir şey. Her zaman soru bankalarından ve eski KGS sınav sorularını çözün. Çok işe yarıyor. Başta dershane öğretmenleri ve sahiplerine, okul öğretmenlerime teşekkür borçluyum. Hepsi bana yardımcı oldu. Aileme çok büyük teşekkür borçluyum. Ailem motivasyon kaynağım oldu. Özellikle ablama büyük bir teşekkür borçluyum. Aynı zamanda Sayın Suat Günsel’e, böyle prestijli ve imkanlı bir okulda okumaya olanak verdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

Asal Bagmohammadi (Mağusa 1’incisi ve KKTC 2’ncisi):

“Sıkı bir çalışma programı izledim, başaracağıma inandım ve başardım”

“Sıkı bir çalışma programı izledim, Mağusa Artı Eğitim Merkezi sayesinde okulda öğrendiklerimi pekiştirerek bu başarıyı elde ettim. Dershanemin, okul öğretmenlerimin ve ailemin çok büyük desteği oldu. Artı benim için bir dershane değil aile gibiydi. Başaracağıma inandım ve başardım. Herkese teşekkürler.”

Uzay Sayan (Mağusa 2’ncisi ve KKTC 7’ncisi):

“Soru bankaları ve deneme sınavları çok değer kattı”

“Çok fazla çalışmadım. Bu dönem kolay geçti. Sosyal faaliyetlerimi de yerine getirdim. Satranç, bateri, voleybol… Bunları yaparak da başarılı olunabilir. 1 yıldır hazırlandığım bir sınavdı. Artı Dershanesi, soru bankaları ve deneme sınavları konularında çok değer kattı. Şu anda bir meslek düşünmüyorum. Yatırım konuları ilgimi çekiyor. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarıma önerim, çalışıp soru çözsünler. Sosyal aktivitelerinden de geri kalmasınlar.”

Aren Lord (Girne 1’incisi ve KKTC 3’üncüsü):

“Çok fazla soru çözdüm, yoruldum ama başardım, hedefime ulaştım”

“Bu bir yılda bayağı soru çözdüm, çok yoruldum ama başardım. Hedefime ulaştım. 4’üncü sınıftan beridir çalışıyorum. Artı’nın bu süreçte bana çok katkıları oldu. Sınava önümüzdeki yıl girecek arkadaşlarıma, çalışmalarını, düşük alsalar da deneme sınavlarından yılmamalarını öneriyorum. Meslek seçimi için henüz kararım yok. İlgimi çeken konular bu ara arabalar.”

Türkan Karaman:  (KKTC ve Lefkoşa 2’ncisi, KGS-2 KKTC 1’incisi) :

“Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz”

“Artı Eğitim Merkezi’nin bana katkısı çok büyük oldu. Çünkü okulum İngiliz sistemiyle çalışıyor. Dershanenin aktardıkları benim için çok değerliydi. Çok fazla strese girmeden, düzenli şekilde çalışınca başarıya ulaşabiliyorsunuz. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlarıma önerim; çok strese girmesinler. Bu sonuçta bir sınav. Hiçbir şeyden geri kalmasınlar. Deneme sınavlarının sonuçlarıyla ilgili morallerini bozmasınlar. Çünkü moral bozukluğu gerçek sınavı çok etkiliyor.”

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KSG’de ilk 10’a giren Artı öğrencileri

Artı Eğitim Merkezi’nde eğitim alan ve KGS puanıyla bölgelerinde ilk 10’a giren öğrenciler şöyle:

LEFKOŞA TMK:

1- Suat Yılmaz:  97 (KKTC ve Lefkoşa 1.si)

2- Türkan Karaman         96.5 (KKTC ve Lefkoşa 2.si) (Ayrıca 99 puanla KGS-2 1.si)

3- Dila Karacamert          96.5 (KKTC ve Lefkoşa 2.si)

4- Almira Oytaç 96 (KKTC ve Lefkoşa 3.sü)

5- Tezel Karaman            95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

6- Çınar Nuray   95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

7- Deniz Varoğlu              95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

8- Erin Başaran  95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

9- Furkan Yüksel              95.5 (KKTC ve Lefkoşa 4.sü)

10- Soyal Özmatyatlı      94.5 (KKTC ve Lefkoşa 6.sı)

11- Derin Çevik 94.5 (KKTC ve Lefkoşa 6.sı)

12- Emsal Yılmaz              94 (KKTC ve Lefkoşa 7.si)

13- Su Balcıoğlu 94 (KKTC ve Lefkoşa 7.si)

14- Türker Doğramacı    93.5 (KKTC ve Lefkoşa 8.si)

15- Demir İlhan 93.5 (KKTC ve Lefkoşa 8.si)

16- Ada Türker  93.5 (KKTC ve Lefkoşa 8.si)

17- Çınar Karaçalı             93 (KKTC ve Lefkoşa 9.su)

GAZİMAĞUSA TMK:

1- Asal Bagmohammadi    96.5 (Gazimağusa 1.si ve KKTC 2.si)

2- Uzay Sayan   94 (Gazimağusa 2.si ve KKTC 7.si)

3- Arda Eberdes               91.5 (Gazimağusa 7.si)

4- Hayat Ece Özçelik       90 (Gazimağusa 9.su)

5- İsmail Akıncıoğlu         90 (Gazimağusa 9.su)

GİRNE 19 MAYIS TMK:

1- Aren Lord      96 (Girne 1.si ve KKTC 3.sü)

2- Betim Bige Selışık       90.5 (Girne 5.si)

3- Ekin Şarap      90 (Girne 6.sı)

4- Ata Çınar Onatlı           88 (Girne 10.su)

5- Haris Abbas   88 (Girne 10.su)

Özel okullarda başarı elde eden Artı öğrencileri

Özel okulların burs ve sıralama sınavlarında başarı elde eden Artı Eğitim Merkezi öğrencilerinin listesi şöyle:

DR. SUAT GÜNSEL BURSU

SUAT YILMAZ

DEMIR İLHAN

ÇINAR NURAY

ERIN BAŞARAN

AREN LORD

NEHİR YASAKCI

TÜRKAN KARAMAN

ADA TÜRKER

UZAY HAFIZ

ALMİRA  OYTAÇ

HATİCE  KOFALI

GÜLSEN ERDEN

TAYLAN RATCLIFFE

HAZAL  ALTINÇAY

BALIN  BALCIOĞLU

 

Dr. Suat Günsel Bursu dışında kalan YDK burslarında -  TAM BURS

DILA KARACAMERT

SU BALCIOĞLU

ECRİN AKYÜREK

EMSAL YILMAZ

METE AKDENİZ

ARAS MUSA TÜYLÜOĞLU

%50 BURS

AREN YAVUZ ATILGAN

ÇİĞDEM KARADOĞAN

DERİN SÖZEN

TEZEL KARAMAN

ARDA EBERDES

BETİM BİGE SELIŞIK

ELAY KAYGAS

İSMAİL AKINCIOGLU

SEVIM MERI ERKMEN

ARMIN ÇATOZLULAR

ARINÇ ÖREN

NEHİR AKPINAR

%25 BURS

DORUK KARADAĞLI

MAHMUT ARAS BARDAKÇIOĞLU

DAMLA KOCADAL

ARMIN ATIŞ

JORA CEYLIN KARAHAN

OSMAN ÖZMATYATLI

İREM  ÖZEN

GECE ÖZENEL

HASAN RUSO

EROL SOYKARA

AYŞEM NİSA KARA

ÇINAR KARAÇALI

EYLÜL ÖKSÜZ

GAZİ EMİRKANI

ÖMER MENDERES

BERKE KARADAĞLI

EMİNE ÜLMAN

DİRENÇ EĞİTMEN

CAVIDAN GÜLTEKİN

ELIZ GÜLAY SÜLEYMANOĞLU

DENIZ TAMAKAN

EMİR EFE OKCU

LEVENT KOLEJ

100%

DERİN ÇEVİK

ORHAN YORGANCIOĞLU

50%

SOYAL ÖZMATYATLI

TÜRKER DOĞRAMACI

25%

DENİZ VAROĞLU

FURKAN YÜKSEL

ARAS ÇELİK

DOĞA KOLEJİ MAĞUSA VE LEFKOŞA

100%

EMSAL YILMAZ

ALMİNA ASLANTAŞ

NEHİR AKPINAR

İSMAİL AKINCIOĞLU

UZAY SAYAN

EMİR ÖĞÜT

İBRAHİM SALDUN

HAYAT ECE ÖZÇELİK

75%

DİLA ALBAYRAK

EMİNE ÜLMAN

AZRA DOĞRUYOL

METE AKDENİZ

ARDA EBERDES

50%

DEFNE ÜNLÜER

MAKAN ORAN

ATLAS ÖMEROĞLU

ELA PÜSKÜLLÜOĞLU

MERYEM AKÇADIR

BEGÜM ÖZDEMİR

HASAN RUSO

25%

AYZA AYŞEN ARISAL

AZRA ARICI

DENİZ ERDEM TEMİZ

NBC

100%

TEZEL KARAMAN

75%

SU BALCIOĞLU

DEMİR İLHAN

TÜRKAN KARAMAN

50%

ATA ÇINAR ONATLI

25%

ERİM SELÇUK MAZHAR

TED

75%

DERİN SÖZEN

HİLAL EKİN

50%

EMSAL YILMAZ

JORA CEYLİN KARAHAN

25%

BERKE KARADAĞLI

DORUK KARADAĞLI

ALP KORTAŞ

MERYEM AKÇADIR

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