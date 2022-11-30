Arter: “Uluçay’ın adaylığı ayrı bir sevinç yarattı”

CTP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Süleyman Uluçay, mevcut Belediye Başkanı İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediyenin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında “son derece olumlu” bir havada gerçekleşen görüşmede meclis üyesi adayları da yer aldı.

Arter, Uluçay ile 30 yıldan fazla tanışıklığı olduğunu, Mağusa’ya hizmet etmek için çok sayıda insanın yetenekli ve sevdalı olduğunu ancak Süleyman Uluçay’ın adaylığının ayrı bir sevinç yarattığını söyledi.

Siyasi partiler arasında yarış olsa da, yerel seçimlerde herkesin herkesi tanıdığı için siyasetin ikinci planda olduğunu, kendisi için de çok söylemlerin olduğunu ancak hiçbir zaman bağımsız duruşuna ters düşecek bir şey yapmadan görevini yaptığına inandığını söyledi.

Arter’den Uluçay’a: “Biz sizi seviyoruz”

Arter, “Biz sizi çok seviyoruz” dediği Süleyman Uluçay ile bir anısını da anlatarak, askerlik zamanlarında soğuk bir kış gecesinde Süleyman Uluçay’ın rahmetli annesinin sıcak çorbasını içmenin de kendisine nasip olduğunu, hiç unutmadığı bu olayı aralarındaki dostluğun bilinmesi için söylediğini, Süleyman Uluçay’ın kendisi için kıymetli olduğunu söyledi.

Arter, 8 yıllık görev süresinde yaptıkları iyi işler olduğunu, eksik yapılanın da olduğunu ancak meclis üyeleriyle aralarında suyun hiç bulanmadığını ifade etti.

“Seçim sürecinde size de bana da bütün arkadaşlara da düşen bir görev var. Seçime katılım oranını ne kadar yukarıya taşırsak çok çok önemlidir” diyen Arter, insanların ‘sandığa gitmem’ söyleminin devlete, yönetimlere güvensizlik anlamında bir mesaj olduğunu, seçime katılımın yüksek olursa iradenin de daha çok yansıyacağını belirtti. Başkan İsmail Arter, Başkan Adayı Süleyman Uluçay’a başarılar dileyerek “Allah hayırlısını nasip etsin” diye sözlerini noktaladı.

Uluçay: “Bu görev bize verilirse sizi rahat bırakmayacağız”

CTP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Süleyman Uluçay ise, Arter’in her zaman misafirperverliğinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başladı ve Arter’in ülkede her vatandaşa kapısının açık olduğunu, 8 yıl Gazimağusa’ya hizmetleri olduğunu söyledi.

İsmail Arter’i tanıyanların insanlara ne kadar cana yakın, merhametli ve yardımsever olduğundan bahsettiğini, bu özelliklerin halkımızda bile azaldığını, bu değerlerin çok önemli olduğunu, ailelerde kurumlarda birbirine yabancılaşan zarar vermeye çalışan bir topluluğa dönüştüğümüzü söyledi.

Bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu ifade eden Süleyman Uluçay, “kısmetse bu görev bize verilirse sizi rahat bırakmayacağız, sizin yarım bıraktığınız o işleri tamamlamak için mutlaka görüşlerinizi alacağız. Yine Mağusamızın hizmetlere iyi ulaşabilmesi için sizin kapınızı yine çalacağız, deneyimlerinizden faydalanacağız. “dedi.

Başkan Adayı Süleyman Uluçay, 15 aydır resmi aday olmasının KKTC’de bir ilk olduğunu, bunun rekor olduğunu ifade ederek, Başkan İsmail Arter’i ne zaman aradıysa ikiletmeden ve tereddüt etmeden yardımcı olduğunu, aday olmasına kesin gözüyle bakılan zamanlarda bile kibarlığını ve kendisinin Belediyeye geldiği zaman da misafirperverliğini kaybetmediği söyledi.

“Çalışmayanların, işe gelmeyenlerin bir şekilde çalışmalarına izin vermeyeceğim”

Süleyman Uluçay, kendisine Belediyede işten çıkarma olup olmayacağının en çok sorulan soru olduğunu, çalışan çalışmayan ayrımı yapacağını ancak bunu yaparken asla siyasi davranmayacağını, ancak çalışmayan, işe gelmeyen ve çalışanların da iş disiplinini bozanların bu şekilde çalışmalarına izin vermeyeceğini belirterek, “sizin veya başka bir arkadaşın döneminde işe girmiş insanların hiçbir şekilde huzursuz olmasına gerek yok, basın mensupları önünde ifade ediyorum, hiçbir arkadaşımızın durdurulma endişesi olmasın, işlerine dört elle sarılsınlar” diye konuştu.

Süleyman Uluçay, Başkan Arter’în Belediyeye aldığı kişilerle Belediyenin daha düzenli bir şekle girmesi konusunda Başkan İsmail Arter’in bıraktığı gibi adaletli bir şekilde çalışanların en kıdemlileri dikkate alınarak hakkaniyet çerçevesinde ve amirlerin raporları doğrultusunda kadroya alınması için çalışma yapılacağını kaydetti. Süleyman Uluçay, Belediyede çalışan işini yapan kişilerin endişesi olmamasını bir kez daha vurgulayarak sözlerini bitirdi