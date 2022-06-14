Armonikanın Grammy ödüllü İspanyol ustası Kıbrıs’ta konser verecek

Murat OBENLER

İspanyolların Grammy ödüllü armonika sanatçısı Antonio Serrano kendi adını taşıyan Quartet ile ilk kez 18 Haziran Cumartesi akşamı Kıbrıs’ta sahne alacak. Pharos Sanat Vakfı'nın İspanya Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği bu konserle cazdan, flamenkoya, tangodan klasik müziğe uzanan geniş çeşitlilikteki yorum gücü ve çok yönlülüğü ile İspanyol Müziği'nin (El Pais) en büyük dahilerinden biri ve tüm zamanların en önemli armonika sanatçılarından biri olarak selamlanan Antonio Serrano,Vakfın yazlık mekanı olan Delikipos köyündeki The Olive Grove’de eşsiz bir geceye imza atacak.

İspanyol cazının referans ismi müziğin farklı evrenlerine yolculuk yapacak

İspanyol cazı için bir referans noktası ve en çok beğenilen müzisyenlerden biri olan Serrano muazzam çok yönlülüğü, önde gelen yıldızlarla ve dünya çapındaki sanatçılarla yaptığı işbirlikleri ile de armonikasıyla caz, flamenko, tango ve klasik müzik gibi müziğin farklı evrelerinde rahatça dolaşıyor.

Tootsology ve Clazzical projelerinden parçaları icra edecekler

Armonikayı flamenko müziğine dahil ederek İspanyol müziğine çok önemli bir katkı yapan ve bu yeniliği on yıl boyunca Paco de Lucia'nın grubunun önemli bir üyesi olarak daha da pekiştiren Serrano gecede Antonio de Miguel (double-bass), Pablo Gutierrez (piano) ve Esteve Pi (drums) ile birlikte oluşturdukları Antonio Serrano Quartet olarak sahne alacak ve son iki projeleri Tootsology( efsanevi Toots Thielemans'ın doğumunun 100. yıldönümünün kutlaması için hazırladılar)ve Clazzical(klasik müziğin harika melodileri ile cazın cesur armonileri ve ritimlerinin yenilikçi bir birleşimi)dan parçaları icra edecekler.

13 yaşında armonika virtüözü Larry Adler’in BM için düzenlediği bir konserde keşfedilen ve müzikal kariyer basamaklarının ilk adımını atan Antonio Serrano bugüne kadar 500'den fazla kayıtta yer aldı ve Pedro Almodóvar'ın Carne Trémula'sı gibi orijinal film müziklerinde yer aldı. Serrano, çeşitli Avrupa konservatuarlarında müzikal doğaçlama kursları ve Berklee Müzik Koleji'nde flamenko kursları vermektedir. Ayrıca Hartum Üniversitesi'nde (Sudan) ders vermektedir.