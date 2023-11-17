Arkut gözyaşlarıyla uğurlanıyor

Kıbrıs’ta barış mücadelesinin önemli isimlerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Londra Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut, geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitirdi.

Cemal Arkut için CTP Genel Merkezinde anma töreni düzenlendi. Törene CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Milletvekilleri, üyeleri, sempatizanları, Arkut’un ailesi ve çok sayıda seveni de katıldı.

Cemal Arkut, CTP Genel Merkezinden alkışlarla uğurlandı. Anmada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve Cemal Arkut’un eşi Şenal Arkut konuşma gerçekleştirdi. Cemal Arkut bugün öğle namazında, Lefkoşa Kabristanlığında son yolcuğuna uğurlanacak.

Anmada konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Cemal abinin barışa ve bu adaya olan bağlılığını, İngiltere’ye her kim giderse, ihtiyaç duyarsa, onun yanında bulunmasını hepimiz biliyoruz. Özverisini ve sevdasını hepimiz yakından biliyoruz” dedi. Cemal Arkut’u 7 yaşında tanıdığını ve o zamandan beri bir “abi” olduğunu vurgulayan Erhürman, “Cemal abi hiç değişmedi. İlk tanıdığımda nasıl abiseydi, hep abi oldu. Onu hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da yaptığı konuşmada, Cemal Arkut’un yoldaşlığını asla unutamayacaklarını kaydetti. Cemal Arkut’un İngiltere’de Kıbrıs’ta verdiği emeklerin asla unutulamayacağının altını çizen Akansoy, “Yaratmış olduğu değerleri sonuna kadar taşıyacağız” dedi.

Cemal Arkut’un eşi Şenel Arkut da anmada yaptığı konuşmada, Cemal Arkut’un CTP’ye olan sevdasından bahsetti ve “Onun en çok değer verdiği şey CTP’ydi. CTP’yi her şeyden çok severdi. CTP benim değerim, felsefem, yaşam biçimimdir derdi. Bana 45 çok güzel senesini verdi, çok mutlu etti. Onu asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.