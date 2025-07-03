Arkhe Lefkoşa ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği, Bienal Lefkoşa için iş birliği protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kentteki sanat üretimini destekleme misyonu çerçevesinde geliştirdiği işbirlikleri devam ediyor. LTB himayesinde ve Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. tarafından kurulan ve Lefkoşa’da kültür-sanat alanında çalışmalar yapan Arkhe Lefkoşa ile ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği (KKSD), 2025 yılı Kasım ayında düzenlenecek olan Bienal Lefkoşa için iş birliği protokolü imzaladı.

Bu kapsamda taraflar arasında imzalanan protokol, 7 Kasım - 6 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilecek olan Bienal çerçevesinde ortak organizasyon, sergi ve sanat üretimine yönelik iş birliğini içeriyor. Arkhe, etkinlik mekanının organizasyonu ve lojistik altyapısından sorumlu olurken; KKSD de sergilenecek eserlerin hazırlanması ve sanatçı katılımının sağlanması gibi görevleri üstlenecek.

Arkhe adına Direktör Halil Duranay, KKSD adına ise Eş Başkanlar İsmet Tatar ve İnci Kansu’nun imzaladığı sözleşmeyle birlikte, Lefkoşa’da sanat üretimini destekleyen kolektif çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.