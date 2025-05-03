Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güneyinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinin başkenti Ushuaia'da yerel saatle 09.58'de hissedildi. Yerel yetkililer yakındaki Puerto Almanza kentindeki insanlara artçı deprem riski nedeniyle sahilden uzak durmalarını emretti.

Depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi'nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların oluşabileceğini söyledi.

AFAD da depremi sosyal medyadan duyurdu ve "Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı’nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı.

Yapısal hasar yok

Arjantin'de 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından 6.6 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremlerde can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar bildirilmedi.

Bölgenin sivil koruma ajansı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Arjantin kıyı bölgelerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Sadece mobilyalar sallandı



Arjantin'de bildirilen tek sorun bazı yapıların sarsılması ve mobilyaların, sarsıntıda hareket etmesi oldu. Ancak yetkililer ve bölge sakinleri artçı sarsıntılara karşı tetikte olmaya devam ediyor.



Ushuaia'daki belediye yetkilileri Tierra del Fuego'nun jeolojik özelliklerinin burada tsunami riskinin çok düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi.



Yerel yetkililer, halka başka bir büyük sarsıntı hissetmeleri halinde evlerini ve işyerlerini tahliye etmeye hazır olmaları gerektiğini söyledi. Açıklamada, “İçinizi rahatlatmak için ailenizle konuşun ve resmi bilgi kaynaklarını okuyun” denildi.



Beagle Kanalı'nda seyrüseferin ihtiyati tedbir olarak yasaklandığını söyledi.