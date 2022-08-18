Arıl’ın ölüm sebebi "kalp yetmezliği ve kalp krizi"

Karşıyaka-Güzelyalı’da kaldığı karavanda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Aydın Arıl’ın ölüm nedeni "kalp yetmezliği ve kalp krizi" olarak açıklandı.

Polis, Arıl’ın ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğunu kaydetti.

Açıklama şöyle:

“18.08.2022 tarihinde, Karşıyaka-Güzelyalı’da kalmakta olduğu karavan içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aydın Arıl (E-56)'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "kalp yetmezliği ve kalp krizi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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