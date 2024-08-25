“Arıklı’nın sebep olduğu, Berova’nın da sessiz kaldığı kayıp 300 milyon TL’ye çıktı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, sabit trafik radar sisteminin 2023 yılı başından bu yana işlevsiz hale getirildiğini ve bu durumun kamu maliyesine 300 milyon TL’ye varan bir zarar verdiğini belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Özuslu, yaklaşık bir yıldır gündeme getirdiği sabit trafik radarları konusundaki son gelişmeleri dikkat çekti.

Arıklı’nın, “maliye para vermedi” gerekçesiyle radar cezalarının dağıtımını durdurduğunu ve bu durumun kamu maliyesine ciddi bir yük getirdiğini ifade een Özuslu, ihale sürecinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle ceza dağıtımının hala başlamadığını vurguladı.

Özuslu, Sayıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatarak, Arıklı’nın Mayıs ayında yaptığı açıklamada, radar cezalarının Haziran ortasında dağıtılmaya başlanacağını söylediğini ancak Ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen bu sürecin hala sonuçlanmadığını kaydetti.

Rekabet Kurulu’nun ihaleyi iptal ettiğini belirten Özuslu, bu süreçte sabit radar sisteminin devre dışı bırakılmasının trafik güvenliği açısından da ciddi bir tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Özuslu, sabit radar sisteminin işlevsiz hale getirilmesiyle birlikte Trafik Parkı personelinin de kaderine terk edildiğini ve çocuklara trafik eğitimi veren parkın devre dışı kaldığını ifade etti. Radar cezalarının toplanamaması nedeniyle kamu maliyesine girmesi gereken yaklaşık 300 milyon TL’nin de toplanamadığını belirten Özuslu, Arıklı’nın mevcut sözleşmeleri yok sayarak başka firmaları devreye sokma girişimlerine ve Berova’nın bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi. Sabit radar cezalarının belediyelerle işbirliği içinde dağıtılması gerektiğini belirten Özuslu, hükümetin bu konuda halkı düşünmediğini ifade etti.

Özuslu, Sayıştay raporunun sonucunu merakla beklediğini ifade ederken, radar sistemi krizinin peşini bırakmayacağını belirtti.