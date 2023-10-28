Arıklı'nın kullandığı araç hastane önünde yayaya çarptı

Lefkoşa’da bugün hastane civarında meydana gelen trafik kazasında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yönetimindeki VK 123 plakalı araç, Kamer Maniş adlı yayaya çarptı.

Yaralanan yayanın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza saat 17.00 sıralarında oldu.

Lefkoşa Ortaköy'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde VK 123 plakalı aracıyla seyreden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, doğu istikametine seyrettiği sırada, Devlet Hastanesi önlerine geldiğinde o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Kamer Maniş’e (K-68) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Kamer Maniş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

"Hastane önünde küçük bir kaza yaşadık"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah beterinden saklasın. Hastane önünde küçük bir kaza yaşadık. Çok şükür teyzemizde bir şey yok.” dedi.